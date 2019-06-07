البرايمر.... ما هو وكيف يستخدم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 يونيو 2019 07:40 مساءً - البرايمر منتج تجميلي، تم الاهتمام به مؤخراً، من قبل النساء لما له من فوائد عديدة. و يُستخدم البرايمر لمنح البشرة لمسةٍ جميلةٍ ناعمةٍ ومخملية دون القلق من تشكل الخطوط.

ما هو البرايمر، وما فائدته وكيف تختارين النوع الأنسب لبشرتك.

مستحضر يوضع على البشرة قبل كريم الأساس ووضع المكياج

• فوائده:

ـ يعمل البرايمر على تنظيم إفراز الزيوت الطبيعيَّة داخل خلايا البشرة، ما يساعد على ثبات المكياج لفترة أطول من دون السيلان أو التأثر بعوامل الرطوبة أوالحرارة.

ـ يجعل البشرة أكثر نعومة؛ لأنَّه يساعد على ملء الخطوط الدقيقة وتشققات البشرة التي قد تتسبب في عدم ثبات الماكياج.

ـ يساعد على ترطيب البشرة من خلال السليكون الذي تحتوي عليه أنواع البرايمر الذي يعمل على ترطيب البشرة من خلال تضييق المسام.

ـ يساعد على علاج حبِّ الشباب والحماية من التهابات البشرة. ومن الضروري استخدامه على البشرة، خاصة الحسَّاسة قبل وضع الماكياج لتجنُّب الحساسيَّة والاحمرار.

فوائد البرايمر

ما هو البرايمر المناسب لبشرتك؟



ـ البشرة العاديَّة:

اختاري البرايمر الذي يعمل على تثبيت المكياج طوال اليوم، وله بعض المزايا الإضافيَّة كالوقاية من الشمس. وأفضل أنواع البرايمر للبشرة العاديَّة: (لوريال - سماش بوكس - ميك اب فورايفر).



ـ البشرة الجافة:

ركزي علي البرايمر الذي يساعد على ترطيب البشرة ويعطيها النعومة واللمعان. أفضل أنواع البرايمر للبشرة الجافة: (لوريال - ميك اب فورايفر - ماك - مايبيلين - ريفلون).

اختاري البرايمرلتثبيت يدوم طوال اليوم



ـ البشرة الدهنيَّة:

اختاري البرايمر الذي يعتمد في تركيبته على إطفاء لمعة الوجه للتخلص من الدهون الزائدة التي تجعل الماكياج غير ثابت. أفضل أنواع البرايمر المناسب للبشرة الدهنيَّة: (مايبيلين - برايمر بينفيت - فلورمار - لوريال - سماش بوكس - ميك اب فورايفر).

اختاري البرايمر الذي يعمل على تثبيت المكياج طوال اليوم



ـ البشرة المختلطة:

اعتمدي البرايمر المحايد لكيلا تظهر بشرتك لامعة وتصبح أكثر سلاسة ويستمر لفترة أطول. أفضل أنواع البرايمر للبشرة المختلطة: (سماش بوكس- بينفيت - ميك اب فورايفر).



ـ البشرة الحسَّاسة:

اختاري البرايمر الخالي من العطور في تركيبته حتى تتفادي تهيج البشرة واحمرارها. أفضل أنواع البرايمر للبشرة الحسَّاسة: (فلورمار- ميك اب فورايفر).

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