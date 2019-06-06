اختاري عطرك الصيفي بتركيبة ناعمة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 يونيو 2019 01:39 مساءً - تتضافر جهود العلامات التجارية في تقديم أحدث عطور المواسم الجديدة، وتتنوّع تركيبات العطور بما يتناسب مع مختلف الأذواق. فمنها العطور الشرقية والعطور الخشبية والعطور التي تتألف من الحمضيات أو الورود... وهي روائح عطرية يختلف اختيارها بين سيدة وأخرى.

ولكن يبقى لفصل الصيف بعض الخصوصية في اختيار العطر المناسب، حيث أن أجواءه الحارّة تفرض عليك اختيار عطر ناعم بتركيبة خفيفة تشعرك بالانتعاش ولا تترك عبقاً ثقيلاً حولكِ.

ومن أبرز العطور التي تميّزت بتركيبتها الناعمة والمناسبة لفصل الصيف، اخترنا لكِ هذه المجموعة التي سندخل بتفاصيل تركيبة بعض منها.

عطور صيفية منعشة :

عطر Atelier Cologne

عطر Atelier Cologne

عطر Poison

قدّمت دار ديورDior ضمن مجموعة عطورها بويزن Poison عطر Poison Girl وهو عطر شرقي بنفحات الفانيليا الناعمة، يتألف من مقدمة من البرتقال المثلج والبرتقال المر والليمون، مع قلب من غراس الروز وزهر البرتقال والورد الدمشقي وبراعم البرتقال. أما قاعد العطر فتتكون من التونكا والفانيلا وأخشاب الكشمير والكاراميل.

Poison Girl

Advertisements

عطر Black Opium Floral Shock

كذلك قدّمت علامة إيف سان لوران Yves Saint Laurent ضمن مجموعة عطورها Opium عطر Black Opium Floral Shock وهو عطر زهري بنفحات الفواكه المنعشة. تتألف مقدمة العطر من البارغموت والليمون والكمثري والفريزيا مع قلب من الغاردينيا وبراعم البرتقال والزهور البيضاء. أما قاعد العطر فتتكون من العنبر والمسك والقهوة.

Yves Saint Laurent

عطر CK One Summer

أما علامة كالفن كلاين Calvin Klein فقدّمت ضمن مجموعة CK One عطر CK One Summer وهو عطر بتركيبة الحمضيات والأروماتيك، تتألف مقدمته من الليمون والزيزفون والزنجبيل والتفاح الأخضر، مع قلب مؤلف من عطر الجوافه وزهرة تياري تاهيتي. أما قاعدة العطر فتتكون من أخشاب الأرز ولبن جوز الهند والطحالب.

CK One ع

مجموعة كثيرة من العطور التي سجّلت نسبة مبيعات عالية بفضل تركيبتها المنعشة والتي تناسب أجواء فصل الصيف الحارّة، اخترنا لكِ بعضاً منها.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>