شاركت في "يوميات ونيس 2".. 9 معلومات عن الفنانة الراحلة ناهد حسين

رحلت عن عالمنا، اليوم، الفنانة ناهد حسين، بعد مشوار فني حافل في المسرح والدراما التلفزيونية، حيث رسخت في عقول الكثيرين بدوريها في مسرحية "عش المجانين"، ومسلسل "ضمير أبلة حكمت".

ويقدم "هن" أبرز المعلومات عن سيرة الفنانة الراحلة ناهد حسين، التي غابت عن الأنظار مع بداية تسعينيات القرن الماضي.

- هي شقيقة الفنانة رجاء حسين.

- تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1979.

- كانت بدايتها مع التمثيل في سبعينيات القرن الماضي.

- يعتبر المسرح هو بداية ظهورها، حيث شاركت في مسرحية "عش المجانين".

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- قدمت بعد ذلك العديد من المسرحيات منها "عائلة عصرية جدا"، "ليلة القبض على بابا"، "عازب و3 عوانس".

- تنوعت أعمالها الفنية ما بين مسلسلات درامية وسهرات تلفزيونية، وأيضًا الأفلام السينمائية.

- مثلت أمام الفنان فريد شوقي في فيلم "قضية عم أحمد".

- شاركت في مسلسلات عدة منها "يوميات ونيس" الجزء الثاني، "ضمير أبلة حكمت".

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