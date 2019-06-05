كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 يونيو 2019 01:40 مساءً - تبحث كل امرأة عن العطور التي تزيدها تألقاً وتميزاً خلال العيد، لذلك ليس هناك أفضل وأجمل من عطور العود والعنبر، التي تمنحك جاذبية كاملة ومثالية، والتي تعزز من قوة شخصيتك وتأثيرك لدى الآخرين. انطلاقاً من ذلك، اختاري عطور العيد من العود والعنبر، حيث انتقينا من بينها الأكثر فخامة وأناقة.

عطور العود والعنبر

عطور العيد من العنبر

لقد أصبح العنبر إحدى نغمات العطور الأكثر إقبالاً وانتشاراً، نظراً الى قوتها وفخامتها، فإن كنت من محبات عطور العنبر بإمكانك اعتماد عطر Alien من Thierry Mugler الذي يمتلك مكانة كبيرة لدى العديد من النساء، وذلك نظراً الى رائحته العميقة والقوية التي تضفي على المرأة أناقة لا مثيل لها، أو عطر كلمات Kalemat الذي يأتي بعبوة أنيقة، وهو يشتمل إضافة الى العنبر، على اليانسون والتوت وخشب الكشمير وإكليل الجبل، وأوراق العسل والمسك، أو عطر Amber Vanilla Perfume Oil من Regina Harris، الذي يتميز برائحته الغنية والمكثفة، والحارة والدافئة في آن، التي تعتمد على العنبر والفانيليا والتوابل. كما بإمكانك اعتماد عطر PRADA AMBER الذي يتكون من العنبر والميموزا والماندرين والبرغموت والفانيليا وخشب الصندل والمسك...

عطور العيد من العود والعنبر

عطور العيد من العود

العود أيضاً يتمتع بشعبية كبيرة بين النساء، لا سيما العربيات، وهناك العديد من عطور العود التي لا تقاوم، من بينها عطر Versace Oud Oriental الذي يتميز برائحته الفخمة والفريدة، والتي تمزج بين العود والبرتقال المر وزهرة البرتقال مع لمسة من الفلفل الأسود والزعفران والباتشولي، وعطر Van Cleef and Arpels Precious Oud الذي يعد عطراً شرقياً بامتياز، فهو يمزج بين نغمات العود والعنبر والفلفل الوردي والبرغموت والياسمين ومسك الروم وخشب الصندل، وعطر Yves Saint Laurent Splendid Wood، وهو عطر خشبي حار يجسد الأناقة الشرقية، ويرتكز بشكل أساسي على العود والبخور والفل وأخشاب الأرز والأخشاب الشرقية. كما بإمكانك اعتماد عطر Lancôme L’Autre Ôud، وهو عطر خشبي شرقي ذات رائحة حارة ودافئة في الوقت نفسه، حيث يشتمل على العود واللبان والزعفران والوردة الدمشقية، إضافة الى عطر Tom Ford Oud Fleur الذي يعد أحد أفخم العطور العالمية، والذي يمزج بين نغمات العود والورد والباتشولي، وعطر Dolce & Gabbana Velvet Desert Oud، الذي يتميز برائحته التي تنتشر بقوة وبسرعة البرق، والتي ترتكز على العود والأخشاب، لتمنحك عبقاً يأسر القلوب.

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