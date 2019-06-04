أفخم العطور الحديثة... اخترنا لك الأجمل بينها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 يونيو 2019 01:40 مساءً - هل ترغبين في التخلي عن عطرك الحالي واستبداله بعطر فخم من إصدارات العطور الحديثة؟ لا سيما أن العطور الشتوية لم تعد ملائمة كثيراً حالياً، حيث الطقس الدافئ الذي يحتاج الى عطور فخمة ومنعشة في آن.

انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أفخم العطور الحديثة، لتختاري منها ما يلائمك.





Pure Musc



هذا العطر من Narciso Rodriguez، يتركز في شكل أساسي على رائحة المسك، التي تجمع بين الأناقة والفخامة، وقد أتت ممزوجة مع روائح زهرية وخشبية لتشكل عطراً في منتهى الروعة، ويجعل منك امرأة في غاية الجاذبية.

Pure Musc



Florence Amber



صدر هذا العطر حديثاً عن دار Roberto Cavalli، وهو عطر شرقي يعتمد على نغمات الحمضيات والعسل والغاردينيا والباتشولي، فشكلت عطراً ذا رائحة لا تقاوم. وقد صُمم هذا العطر تكريماً لمدينة فلورنسا الإيطالية التي انطلقت منها هذه الدار العريقة.

Florence Amber



Bespoke Fragrances



إنها مجموعة عطور صادرة من Burberry، وهي تعد تجسيداً للروح البريطانية وجمال المدن البريطانية ذات المناظر الخلابة. تشتمل هذه المجموعة على أربعة عطور فخمة، لتختاري من بينها ما يلائم شخصيتك، وهي: Garden Roses، High Tide، Hawthorn Bloom، Tudor Rose.

Bespoke Fragrances



The Alchemist’s Garden Collection



هي عبارة عن مجموعة عطور صادرة من Gucci، تتألف من سبعة عطور مركزة، وأربعة زيوت عطرية، و3 نفحات من المياه المعطرة. تتميز هذه العطور برائحتها التي تعتمد على نغمات مرهفة مفعمة بالأنوثة، ستجعلك تتركين أثراً كبيراً أينما حللت.

The Alchemist’s Garden Collection

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