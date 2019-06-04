- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 يونيو 2019 01:40 مساءً - هل ترغبين في التخلي عن عطرك الحالي واستبداله بعطر فخم من إصدارات العطور الحديثة؟ لا سيما أن العطور الشتوية لم تعد ملائمة كثيراً حالياً، حيث الطقس الدافئ الذي يحتاج الى عطور فخمة ومنعشة في آن.
انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أفخم العطور الحديثة، لتختاري منها ما يلائمك.
Pure Musc
هذا العطر من Narciso Rodriguez، يتركز في شكل أساسي على رائحة المسك، التي تجمع بين الأناقة والفخامة، وقد أتت ممزوجة مع روائح زهرية وخشبية لتشكل عطراً في منتهى الروعة، ويجعل منك امرأة في غاية الجاذبية.
Florence Amber
صدر هذا العطر حديثاً عن دار Roberto Cavalli، وهو عطر شرقي يعتمد على نغمات الحمضيات والعسل والغاردينيا والباتشولي، فشكلت عطراً ذا رائحة لا تقاوم. وقد صُمم هذا العطر تكريماً لمدينة فلورنسا الإيطالية التي انطلقت منها هذه الدار العريقة.
Bespoke Fragrances
إنها مجموعة عطور صادرة من Burberry، وهي تعد تجسيداً للروح البريطانية وجمال المدن البريطانية ذات المناظر الخلابة. تشتمل هذه المجموعة على أربعة عطور فخمة، لتختاري من بينها ما يلائم شخصيتك، وهي: Garden Roses، High Tide، Hawthorn Bloom، Tudor Rose.
The Alchemist’s Garden Collection
هي عبارة عن مجموعة عطور صادرة من Gucci، تتألف من سبعة عطور مركزة، وأربعة زيوت عطرية، و3 نفحات من المياه المعطرة. تتميز هذه العطور برائحتها التي تعتمد على نغمات مرهفة مفعمة بالأنوثة، ستجعلك تتركين أثراً كبيراً أينما حللت.
?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
تابعي أيضاً
العطور الزهرية لرائحة أنثوية ناعمة في الصيف
أجمل عطور الجسم لرائحة منعشة طوال اليوم
عطور قديمة جدا...تعرفي إليها
كانت هذه تفاصيل خبر أفخم العطور الحديثة... اخترنا لك الأجمل بينها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.