أسباب تساقط الشعر.. ابتعدي عنها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 يونيو 2019 01:40 مساءً - تساقط الشعر من المشاكل التي تواجهها الكثير من الفتيات، فمن الطبيعي أن يستاقط الشعر ليجدد خلاياه وجذوره في بعض الفترات، لكن سقوط الشعر بغزارة بشكل يومي، يتطلب منك الانتباه بشكل كامل لهذه الكارثة.

علا ج تساقط الشعر



أسباب سقوط الشعر





- أسباب طبية، وتتعلق بخلل في الهرمونات تحتاج منك الفحص الكامل، وزيارة طبيبك الخاص، كما قد يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى المشكلة نفسها أيضا.



- غسل الشعر كل يوم قد يؤدي إلى تهالكه باستمرار، وفقدان الكثير من خصلاته.



- تمشيط الشعر وهو رطب، حيث أن خصلة الشعر تكون ضعيفة جدا ومعرضة للكسر بسهولة وهي رطبة، لأن مسام فروة الرأس تكون مفتوحة.



- تجفيف الشعر باستخدام السيشوار والمكواة، هناك عادة عند كثير من الصبايا بتجفيف الشعر بالهواء الساخن بعد الاستحمام، إلا أن هذه العادة تؤدي إلى تكسر الشعر بسهولة، وفقدانه.



- عدم شرب كميات كافية من الماء يعرّض فروة رأسك للجفاف، ويمنع وصول الغذاء الكافي لها، مما يسبب تقصف الأطراف تدريجيا، ومع الوقت يتساقط.



- ربط الشعر بقوة، خاصة مع تسريحة الكعكة وذيل الحصان، يؤدي إلى ضعف فروة الرأس، وسقوط الشعر يكون في هذه الحالة من الأمام.



- حاولي قدر الإمكان الابتعاد عن التدخين، واهتمي بـ أكلات الصحية التي تغذي شعرك من الداخل.

مشكلة تساقط الشعر

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