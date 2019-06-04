فيديو| وصفة "طاجن اللحمة بالخضار" على طريقة رانيا يوسف

داخل غرفة المطبخ، قدمت الفنانة رانيا يوسف طريقة عمل وجبة مغربية، خلال مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقتين، نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت رانيا: "كان نفسي أعزمكم على أكلة بس ملحقتش، امبارح خلصت تصوير مملكة إبليس، وهكمله بعد العيد، فقررت أعملكم أكلة النهارده"، موضحة أنها ستقدم خطوات عمل "طاجن اللحمة بالخضار" على الطريقة المغربية.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت على ما يزيد على 300 ألف مشاهدة، بالإضافة إلى مئات التعليقات المشيدة بمذاق الطاجن.

وفيما يلي خطوات إعداد "طاجن اللحمة بالخضار" على طريقة رانيا يوسف:-

المكونات

- لحمة

- بصل مبشور

- كوسة

- بطاطس

- بازلاء

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- كزبرة

- طماطم

- ثوم

- زيت زيتون

طريقة العمل

- تقطيع البصل إلى شرائح، ثم وضع قطع اللحم عليها داخل طاجن.

- وضع الخضروات على اللحم.

- خلط الثوم والطماطم والكزبرة، ووضعهم على الخضروات واللحم.

- وضع الطاجن على نار هادئة لمدة 40 دقيقة.

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