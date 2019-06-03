علاج لنضارة وشباب البشرة قبل العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 يونيو 2019 05:44 مساءً - إذا كنت تريدين استعادة شباب بشرتك والعمل على شدها والتخلص من الترهلات والخطوط الدقيقة، أو إذا كنت تعانين من البقع الداكنة والتصبغات، فإن مركز BIOSKINSPA يقدم لك أفخر ماسك للوجه ومجموعة من الفيتامينات، التي ستعتني ببشرتك فتعيد إليها النضارة والشباب في العيد.

تعرفي في ما يلي الى علاجات BIOSKINSPA لنضارة وشباب البشرة قبل العيد.



ماسك الذهب لشد البشرة

من المعروف أن الذهب أحد العلاجات الفاخرة التي تُستخدم في التخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة وشد الوجه، فهذا المعدن الثمين يتميز بخصائصه المتعددة والفريدة للبشرة، فهو يعمل على تجديد الخلايا وإصلاح البشرة في الأعماق. إضافة الى ذلك، يمد الذهب البشرة بلمعان طبيعي جذاب ويعيد إليها الإشراقة والتألق والتوهج. انطلاقاً من ذلك، فإن ماسك الذهب، عيار 24 قيراط، الذي يوفره BIOSKINSPA، من أفخر ماسكات الوجه، وهو مثالي لاستخدامه قبل العيد، وذلك للتمتع ببشرة شابة خالية من العيوب في العيد.

ماسك الذهب لشد البشرة



ماسك الفضة لتفتيح البشرة

تعد الفضة أحد المعادن التي تمتلك قدرة كبيرة على علاج البشرة والعناية بها بشكل فاعل، حيث أن البشرة تمتص الفضة بسلاسة وعمق، فتعيد إليها التوازن. فإذا كنت تعانين من البقع الداكنة والتصبغات، أو إذا كنت تمتلكين بشرة متعبة وباهتة، فإن ماسك الفضة الذي يوفره BIOSKINSPA، سيقدم العناية طويلة الأمد ببشرتك، حيث يعمل على تفتيح البشرة وجعلها متوهجة بشكل طبيعي، لتتمتعي بطلة مثالية في العيد. إضافة الى ذلك، سيجعل ماسك الفضة البشرة أكثر هدوءاً ونعومة وإشراقاً، وذلك بفعل خصائص التبريد التي من شأنها معالجة الحرارة الزائدة في الجلد، ليقضي بالتالي على حب الشباب والبقع الداكنة.

ماسك الفضة لتفتيح البشرة



BSS PRO لتغذية البشرة



يوفر BIOSKINSPA أيضاً أمبولات هي عبارة عن مجموعة فيتامينات مفيدة للبشرة تحت اسم BSS PRO، تعمل على تغذية البشرة في الأعماق، حيث تخترق البشرة في العمق فتعمل على تنعيمها وترطيبها، كما تجدّد الخلايا وتعيد المرونة الى الجلد. تُستخدم هذه الأمبولات مرتين يومياً بعد الغسول، صباحاً ومساءً، حيث تُمدّ على الوجه والعنق، وتدلّك برفق بحركات دائرية حتى يمتصها الجلد بشكل تام.

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