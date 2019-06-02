أشهر العطور الفرنسية على الإطلاق

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 يونيو 2019 04:40 مساءً - العطور الفرنسية هي أكثر العطور شهرة وانتشاراً حول العالم، نظراً الى أناقتها ورقيّها واعتمادها على أفضل وأرق نغمات العطور. وفي هذا المقال، تعرفي معنا الى أشهر وأفضل العطور الفرنسية على الإطلاق.
N°5 Chanel
صُمّم عطر N°5 Chanel في عام 1921، وهو عطر أنيق وغامض يجسد أيقونة الرفاهية الفرنسية، ويمثل باقة زهور عميقة مصنوعة من اليلانج يلانج وزهر البرتقال مع قلب دافئ من الفانيليا وخشب الصندل ونجيل الهند.
Shalimar
أُصدرت هذا العطر دار غيرلان في عام 1025، وهو يعد أحد أكثر العطور الفرنسية – الشرقية حسيةً وروعةً، كونه يجسد الأنوثة الجذابة، التي تتمثل بنغمات البرغموت والباتشولي والفانيليا والتونكا والأوبوبوناكس.
Miss Dior Original
إنه العطر الأول لكريستيان ديور، أُصدر في عام 1947 تجسيداً للأنوثة الجريئة والأنيقة التي ابتكرتها العلامة التجارية الراقية. يمزج هذا العطر بين زهر البرتقال والياسمين والنرجس والقرنفل، إضافة الى الباتشولي وخشب الصندل.
Opium YSL
شكل هذا العطر عند إصداره في عام 1977، ثورةً في عالم العطور، وقد صُمم تجسيداً للمرأة الغامضة والجذابة. الملاحظات الأولى لعطر Opium، هي البرقوق واليوسفي، أما قلبه فغني وحار، يمزج بين اليلانج يلانج والقرنفل والقرفة، إضافة الى الباتشولي وخشب الصندل والفانيليا، التي منحت هذا العطر جواً خشبياً عتيقاً.
Kenzo Flower
منذ إصداره في عام 2000، أصبح هذا العطر من أفضل العطور الفرنسية عبر العصور، وقد صُمم تعبيراً عن الأنوثة الحضرية الجديدة، القوية والهشة على حد سواء. وهو يعتمد بشكل أساسي على الخشخاش، وهي زهرة حمراء حساسة جداً. وقد أتت ممزوجة مع الورد الحلو والبنفسج والبخور والفلفل الأسود والتوت الوردي، إضافة الى المسك والأوبوبوناكس والفانيليا.
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