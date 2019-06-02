ماسكات للبشرة فعالة وسهلة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 يونيو 2019 04:40 مساءً - إذا كنتِ تبحثين عن ماسكات تفيد بشرتكِ، جمعنا لكِ بعض الماسكات التي تساعد على تبييض البشرة، أو يزيل البقع الداكنة، ويرطب بشرتكِ الجافة، لذا تعرّفي إلى هذه التشكيلة الواسعة من الأقنعة والماسكات، لبشرة نضرة وخالية من العيوب.

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ماسك للوجه لتقشير البشرة

ماسك للوجه



يدخل ملح البحر في تشكيل هذه الوصفة، ولذا، إذا كانت بشرتكِ حساسة، ننصحكِ بعدم تطبيق هذه الوصفة، لأنّ ذرّات ملح البحر قاسية قد تخدش بشرتكِ. ولتحضير هذه الوصفة، اخلطي ملعقة صغيرة من ملح البحر الناعم مع ملعقة صغيرة من زيت بذور العنب، أو زيت اللوز، و5 قطرات من زيت العرعر، ومن ثم قومي بتدليك وجهكِ بالمزيج، عبر فرشاة أسنان متوسطة الخشونة لمدة 5 دقائق، إذا كانت بشرتكِ حساسة قومي بالتقشير بواسطة يديكِ، ولا تشدّي كثيرًا على بشرتكِ، ومن ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

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ماسك للوجه لعلاج حب الشباب

ماسك للوجه



تُعتبر القرفة من العلاجات الطبيعية المضادة للبكتريا، وعند خلطها مع العسل، يعمل على التخلص من الأوساخ والأتربة التي تسبب ظهور حب الشباب، ولتطبيق هذه الوصفة اخلطي معلقة من القرفة مع ملعقة من العسل، ونصف ملعقة من عصير الليمون الطازج، ومن ثم قومي بتطبيق القناع على حبوب الشباب واتركيه لمدة 20 دقيقة . ومن ثم اشطفي بشرتكِ بالماء الفاتر ، قومي بتكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة مذهلة بعد شهر على الأقل.

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ماسك الوجه لعلاج التجاعيد

ماسك للوجه



الحلبة غنية بالفيتامينات والمعادن التي تساعد في علاج التجاعيد والخطوط الدقيقة. ولتحضير هذه الوصفة انقعي بذور الحلبة في الماء لمدة ١٢ ساعة، ومن ثم اطحني البذور المنقوعة لتشكيل العجينة، ومن ثم ضعي المعجون على وجهكِ ورقبتِك، واتركيه لمدة ساعة كاملة، ومن ثم اغسليه بالماء الفاتر. قومي بتكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع، للحصول على نتيجة مذهلة بعد شهر على الأقل.

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ماسك للوجه لعلاج الهالات السوداء

ماسك للوجه



للتخلص من الهالات السوداء المزعجة في العين، كل ما تحتاجينه هو مزج ملعقة من عصير الطماطم مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ومن ثم قومي بتوزيع هذا الخليط برفق على الهالات السوداء، واتركيها لمدة 10 دقائق فقط ومن ثم اشطفيها جيدًا بالمياه، وعيونكِ مغلقة. قومي بتكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة مذهلة بعد شهر على الأقل.

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