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بعد اقتحام صديقة "اليوتيوبر" الروسي "فيتالي"، كينزي ويلينسكي، ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء السبت، زاد عدد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعد ساعة من انتهاء اللقاء، ووصل عدد متابعيها إلى مليون متابع.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي تثير فيها تلك "ويلينسكي" الجدل، إذ سبق لها اقتحام أرضية ملعب "ماراكانا" في نهائي كأس العالم بالبرازيل 2014 والذي جمع بين منتخبي ألمانيا والأرجنتين.
وتعطلت مباراة فريقي ليفربول وتوتنهام، عندما اقتحمت امرأة ترتدي ملابس السباحة أرضية الملعب، وركضت حول اللاعبين أثناء مطاردتها من قبل الحكام ورجال الأمن، حتى ألقي القبض عليها، وسط دهشة اللاعبين.
كانت هذه تفاصيل خبر من 300 ألف لمليون.. زيادة متابعي "ويلينسكي" فتاة نهائي أبطال أوروبا على إنستجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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