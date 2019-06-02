رانيا يوسف توجه رسالة لـ محمد صلاح عقب نهائي دوري الأبطال

حرصت الفنانة رانيا يوسف على توجيه رسالة للاعب ليفربول، والمنتخب الوطني محمد صلاح، عقب تتويجه بدوري الأبطال. حقق المصري محمد صلاح إنجازًا أفريقيًا بتسجيله هدف التقدم لفريقه ليفربول في شباك توتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا. ونشرت "يوسف" صورة للاعب، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مُعلقة: "مبروك محمد صلاح دوري أبطال أوروبا، دايما بتدينا مثال في الإصرار والنجاح.. شرفت مصر". Advertisements وكان "صلاح" سجل هدف التقدم لفريقه في شباك توتنهام، بالشوط الأول، من المُباراة التي انتهت بهدفين دون رد. ​

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