من هي المشجعة العارية التي اقتحمت نهائي دوري الأبطال.. "عارضة أزياء ومتزوجة"

أثارت إحدى الفتيات الجدل، فور اقتحامها ملعب ميتروبوليتانو، خلال نهائي دوري الأبطال، الذي يجمع بين فريقي ليفربول وتوتنهام. وظهرت الفتاة وهي ترتدي ملابس سباحة سوداء كشفت عن جسدها، وبشعر أشقر منسدل لتجري بأرض الملعب خلال المُباراة، الأمر الذي استدعى تدخل الأمن لخروجها. ويرصد "هُن" عدة معلومات عن الفتاة، وفقًا لما ذكره موقع "famousbirthdays": تُدعى كينسي ولانسكي. عارضة أزياء وممثلة روسية الأصل. بدأت حياتها كعارضة أزياء، خلال زيارتها إلى لوس أنجلوس. Advertisements ظهرت في العديد من أغلفة المجلات الشهيرة، أبرزها مجلة مكسيم الرياضة ومجلة FHM، ومجلة BLVD. ظهرت في إعلانين دعائيين من قبل. تعد أحد مشاهير موقع "الإنستجرام"، فكان يتابعها 240 ألف متابع، وعقب ظهورها أصبح 525 ألف مُتابع. حصلت على المرتبة الثامنة خلال مسابقة ملكة جمال Jetset، لعام 2017. زوجة اليوتيوبر الساخر فيتالي زدورفيسكي. يذكر أن فريق ليفربول، متقدم بهدف وحيد، بأقدام اللاعب محمد صلاح. ​

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