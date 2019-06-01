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قصات شعر قصير لإطلالة العيد من وحي النجمات

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 يونيو 2019 04:39 مساءً - تصدّرت صيحة الشعر القصير موضة تسريحات الشعر لموسم ربيع وصيف 2019، وكان لافتاً اعتماد النجمات العالميات لهذه الصيحة في أهم المناسبات وعلى السجادة الحمراء أخيرا.
مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، نعرض أمامك بعض إطلالات النجمات اللواتي اعتمدن قصة الشعر القصير مع تسريحات مميّزة لتستوحي منها تسريحة شعرك الخاصة.


تشاريلز ثيرون

 

استطاعت تشارليز ثيرون منذ إطلالاتها الأولى أن تلفت أنظار المشاهدين لجمالها الساحر، وهي صاحبة ذوق جريء يسمح لها بالتغيير باستمرار بخياراتها. وأخيرا ظهرت تشارليز في مناسبة Critic’s Awards في لوس أنجلوس بشعرها الأشقر القصير الذي اختارت له تسريحة مميزة، وقد تركت غرّتها منسدلة من جهة واحدة فيما عمدت إلى تجديل خصلاتها القصيرة المتبقية وجمعها في عقدة واحدة من الخلف.

تشارليز ثيرون
Charlize Theron



إيرينا شايك

 

عارضة الأزياء الشابة إيرينا شايك التي عُرفت بشعرها الكثيف والطويل والذي تتركه منسدلاً في أغلب الأوقات، ظهرت في مناسبة Annual Academy Awards التي استضافتها مدينة لوس أنجلوس في فبراير/ شباط الماضي، وقد تألقت بقصّة شعر قصيرة اختارت لها تسريحة ناعمة ومنسدلة.

إيرينا شايك
Irina Shayk



نعومي كامبل

 

كذلك الأمر بالنسبة إلى عارضة الأزياء المخضرمة نعومي كامبل التي لطالما أبهرت الجميع بشعرها الطويل الداكن، حيث ظهرت في إحدى المناسبات في مدينة نيويوك أبريل/ نيسان الماضي بشعر قصير يغطّي الرقبة وقد استطاعت أن تستحوذ على اهتمام الصحافة العالمية حيث تصدّرت إطلالتها مواقع التواصل الاجتماعي وأخبار المجلات والمواقع الإلكترونية.

نعومي كامبل
Naomi Campbell



بيلا حديد

 

خلال حفلة الـMet Gala الذي استضافته مدينة نيويورك في شهر مايو/أيار الماضي أطلت عارضة الأزياء الشابة بيلا حديد بشعر قصير مع تسريحة مميّزة. بيلا التي تفتخر وتتباهى بشعرها الطويل تجرأة على اختيار تسريحة شعر لم تغطّ حتى رقبتها ولكنها استطاعت أن تظهر جمال القصة من خلال التسريحة والمكياج اللذين اعتمدتهما.

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بيلا حديد
Bella Hadid



كريستين ستيوارت

 

منذ أن بدأت تعاونها مع دار شانيل وأصبحت الوجه الإعلاني لها، باتت إطلالات كيرستين ستيوارت أكثر جرأة وغرابة. ومؤخراً خلال ظهورها في حفلة الـMet Gala لفتت كيرستين أنظار الجميع بشعرها القصير الملوّن بخصلات شقراء وحمراء وبحاجبين الملوّنين بالأصفر والأبيض. هي إطلالة جريئة تعجز كثيرات عن اعتمادها ولكنها قصّة لافتة وغريبة.

كريستين ستيوارت
Kristen Stewart

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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