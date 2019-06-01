موديلات صنادل كعب موضة صيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 يونيو 2019 04:39 مساءً -

إنها سنة جديدة، مما يعني أنك بحاجة إلى الاستثمار في الحصول على أبرز اتجاهات الموضة الجديدة لصيف 2019 وتضمينها في خزانتك. وتعدّ موديلات الصنادل على وجه العموم وبالأخص صنادل الكعب من أهم قطع الأكسسوارات التي يجب على كلّ امرأة أن توليها اهتماماً خاصاً أثناء انتقائها لها بالأخص وأنها أساسية لفصل الصيف. وقد حدّدت أسابيع الموضة العالمية لصيف 2019 من على منصاتها أحدث الاتجاهات لموديلات صنادل الكعب التي ستكمّل إطلالتك الليلية في السهرات وحفلات العشاء أو النهارية خلال أوقات العمل والاجتماعات على حدّ سواء.

موديلات صنادل كعب من على منصات عروض صيف 2019:

موديلات صنادل كعب من الريش لصيف 2019

تناثر الريش على منصات عروض أزياء صيف 2019 بدايةً من فالنتينو Valentino مروراً بالمصمم برابال غورونغ Prabal Gurung ووصولاً إلى سيمون روشا Simone Rocha؛ فرأيناه على الملابس والصنادل والقبعات.

اعتمد العديد من المصممين على الريش لتزيين تصاميمهم من صنادل الكعب، فرصدناه لدى جيانفيتو روسي ولوفلر راندال Loeffler Randall مضفياً على الإطلالة أنوثة لا مثيل لها.

موديلات صنادل كعب رياضيّة لصيف 2019

تعدّ صنادل الكعب الرياضية Teva الأكثر رواجاً لصيف 2019، وقد كانت المصممة أنا سوي Anna Sui أوّل من قدّمها لهذا الموسم من خلال تصاميم متعددة تراوحت بين تلك ذات الكعوب العالية مختلفة الأشكال والمسطّحة، فضلاً عن الشرائط ذات الألوان الموحّدة أو تلك الملونة كقوس قزح والمزركشة بالرسومات.

موديلات صنادل كعب بتصميم العقدة لصيف 2019

عادت موضة العقدة على صنادل الكعب من جديد إلى ساحة الموضة وذلك بعد اختفائها لسنوات عديدة، فهي تضيف لمسة جميلة وناعمة إلى الحذاء دون بذل أي جهود إضافية. وقد رصدناها غريبة بعض الشيء على تصميم لصندل كعب من زيمرمان Zimmermann.

جاءت العقدة ناعمة ومينيمالية في تصاميم صنادل كعب سان لوران Saint Laurent.

أما لدى باير موس Pyer Moss فقد رصدناها ضخمة وجذابة من القماش الأزرق.

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موديلات صنادل كعب شفافة لصيف 2019

لا زالت موضة الصنادل الشفافة رائجة لصيف 2019، فهي تضفي إطلالة ناعمة على المرأة وتجعلها تبدو مينيمالية. وقد رصدناها على منصات العديد من الدور العالمية ولكن بتصاميم مختلفة، فجاءت ممزوجة مع الجلد الأسود وبكعب Stiletto لدى بالمان Balmain وممزوجة بالجلد البيج على منصة ماري كاترانتزو Mary Katrantzou، وبتصميم شفاف بالكامل لدى مارك جاكوبس Marc Jacobs.

موديلات صنادل كعب مطرّزة لصيف 2019

في هذا الموسم من الصيف، عليك أن تقتني صندلاً واحداً مطرزاً على الأقل.. فهذه الموضة تعود بنا إلى قصص ألف ليلة وليلة وروايات الملكات والأميرات.

رصدنا صنادل كعب مطرّزة لصيف 2019 على منصات العروض، فجاءت مفعمة بالألوان وأشكال التطريزات والتفاصيل بالأخص لدى فندي Fendi، ومتناسقة مع الملابس لدى مايكل كورس Michael Kors.

موديلات صنادل كعب بتصاميم هندسية لصيف 2019

تتيح الكعوب التقليدية المجال أمام الكعوب الهندسية غريبة الأشكال والأطوار خلال موسم صيف 2019.

وقد رصدنا على المنصات صنادل كعب ذات تصاميم كعوب منحوتة بشكل مثالي، بالأخص لدى كلوي Chloe المصمم من الجلد البنفسجي، وباللونين الأسود والأبيض لدى بالمان Balmain، وبتصميم من حبات الخرز مختلفة الأحجام لدى جاكموس Jacquemus.

مع اعتماد صنادل كعب بتصاميم هندسية ننصحك بأن تحافطي على أسلوب أزياء بسيط مثل سروال جينز وتي شيرت، ذلك لجذب الأنظار إلى حذائك.

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