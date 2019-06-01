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موديلات صنادل كعب موضة صيف 2019

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 يونيو 2019 04:39 مساءً -  

إنها سنة جديدة، مما يعني أنك بحاجة إلى الاستثمار في الحصول على أبرز اتجاهات الموضة الجديدة لصيف 2019 وتضمينها في خزانتك. وتعدّ موديلات الصنادل على وجه العموم وبالأخص صنادل الكعب من أهم قطع الأكسسوارات التي يجب على كلّ امرأة أن توليها اهتماماً خاصاً أثناء انتقائها لها بالأخص وأنها أساسية لفصل الصيف. وقد حدّدت أسابيع الموضة العالمية لصيف 2019 من على منصاتها أحدث الاتجاهات لموديلات صنادل الكعب التي ستكمّل إطلالتك الليلية في السهرات وحفلات العشاء أو النهارية خلال أوقات العمل والاجتماعات على حدّ سواء.

صنادل كعب بتصاميم هندسية

موديلات صنادل كعب من على منصات عروض صيف 2019:

 

موديلات صنادل كعب من الريش لصيف 2019

 

تناثر الريش على منصات عروض أزياء صيف 2019 بدايةً من فالنتينو Valentino مروراً بالمصمم برابال غورونغ Prabal Gurung ووصولاً إلى سيمون روشا Simone Rocha؛ فرأيناه على الملابس والصنادل والقبعات.

صندل كعب بريش من درايز فان نوتن Dries Van Noten

اعتمد العديد من المصممين على الريش لتزيين تصاميمهم من صنادل الكعب، فرصدناه لدى جيانفيتو روسي ولوفلر راندال Loeffler Randall مضفياً على الإطلالة أنوثة لا مثيل لها.

صندل كعب من الريش من جيانفيتو روسي Gianvito Rossi

 

موديلات صنادل كعب رياضيّة لصيف 2019

 

تعدّ صنادل الكعب Teva الأكثر رواجاً لصيف 2019، وقد كانت المصممة أنا سوي Anna Sui أوّل من قدّمها لهذا الموسم من خلال تصاميم متعددة تراوحت بين تلك ذات الكعوب العالية مختلفة الأشكال والمسطّحة، فضلاً عن الشرائط ذات الألوان الموحّدة أو تلك الملونة كقوس قزح والمزركشة بالرسومات.

صندل كعب رياضي من Anna Sui x Teva

موديلات صنادل كعب  بتصميم العقدة لصيف 2019

 

عادت موضة العقدة على صنادل الكعب من جديد إلى ساحة الموضة وذلك بعد اختفائها لسنوات عديدة، فهي تضيف لمسة جميلة وناعمة إلى الحذاء دون بذل أي جهود إضافية. وقد رصدناها غريبة بعض الشيء على تصميم لصندل كعب من زيمرمان Zimmermann.

حذاء زهري مع عقدة من زيمرمان Zimmermann

جاءت العقدة ناعمة ومينيمالية في تصاميم صنادل كعب سان لوران Saint Laurent.

صندل كعب بعقدة من سان لوران Saint Laurent

أما لدى باير موس Pyer Moss فقد رصدناها ضخمة وجذابة من القماش الأزرق.

صندل كعب بعقدة من باير موس Pyer Moss

 

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موديلات صنادل كعب شفافة لصيف 2019

صندل كعب شفاف من مارك جاكوبس Marc Jacobs

لا زالت موضة الصنادل الشفافة رائجة لصيف 2019، فهي تضفي إطلالة ناعمة على المرأة وتجعلها تبدو مينيمالية. وقد رصدناها على منصات العديد من الدور العالمية ولكن بتصاميم مختلفة، فجاءت ممزوجة مع الجلد الأسود وبكعب Stiletto لدى بالمان Balmain وممزوجة بالجلد البيج على منصة ماري كاترانتزو Mary Katrantzou، وبتصميم شفاف بالكامل لدى مارك جاكوبس Marc Jacobs.

صندل كعب شفاف من ماري كاترانتزو Mary Katrantzou

موديلات صنادل كعب مطرّزة لصيف 2019

 

في هذا الموسم من الصيف، عليك أن تقتني صندلاً واحداً مطرزاً على الأقل.. فهذه الموضة تعود بنا إلى قصص ألف ليلة وليلة وروايات الملكات والأميرات.

صنادل كعب مطرزة من فندي Fendi

رصدنا صنادل كعب مطرّزة لصيف 2019 على منصات العروض، فجاءت مفعمة بالألوان وأشكال التطريزات والتفاصيل بالأخص لدى فندي Fendi، ومتناسقة مع الملابس لدى مايكل كورس Michael Kors.

صندل كعب مطرز من مايكل كورس Michael Kors

موديلات صنادل كعب بتصاميم هندسية لصيف 2019

 

تتيح الكعوب التقليدية المجال أمام الكعوب الهندسية غريبة الأشكال والأطوار خلال موسم صيف 2019.

صندل كعب بتصميم هندسي من كلوي Chloe

وقد رصدنا على المنصات صنادل كعب ذات تصاميم كعوب منحوتة بشكل مثالي، بالأخص لدى كلوي  Chloe المصمم من الجلد البنفسجي، وباللونين الأسود والأبيض لدى بالمان Balmain، وبتصميم من حبات الخرز  مختلفة الأحجام لدى جاكموس Jacquemus.

صندل كعب بشكل هندسي من بالمان Balmain

مع اعتماد صنادل كعب بتصاميم هندسية ننصحك بأن تحافطي على أسلوب أزياء بسيط مثل سروال جينز وتي شيرت، ذلك لجذب الأنظار إلى حذائك.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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