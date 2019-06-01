من هي صاحبة محاضرة "سحر الأنوثة".. ظهرت على الفضائيات الإخوانية وتقدم برامج اجتماعية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة دعائية، لإحدى محاضرات التنمية البشرية، بعنوان "دورة سحر الأنوثة"، تقدمها الإعلامية هالة سمير، استشاري الصحة النفسية ومدربة تنمية بشرية، والتي بثت على مواقع التواصل الاجتماعي، بمنتصف الشهر الماضي.

وجاء بالبوستر الدعائي للمحاضرة تكلفتها، والتي وصلت حتى 300 جنيه، الأمر الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ساخرين منه، بل ومنتقدي الأمر، خاصة إن المحاورة في الأصل تقدم عدة برامج دينية اجتماعية، ما اعتبره البعض مُتاجرة بآرائها مقابل الماديات.

ويرصد "هن" عدة معلومات عن هالة سمير:

حاصلة على بكالوريوس سياحة وفنادق - جامعة الإسكندرية.

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ظهرت في البداية مرتدية "النقاب" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" للحديث عن بعض الأمور الزوجية والاجتماعية والتربوية.

ظهرت مع الإعلامي الإخواني محمد ناصر، في قناة "مكملين" للحديث عن نفسها، وعن دراستها ومؤهلاتها.

ظهرت بدون نقاب، وقدمت برنامج "همسات" على قناة "وطن".

تقدم حاليا البرنامج الديني الاجتماعي "بيوت منورة" على فضائية "وطن" أيضًا.

تقدم العديد من ورش التنمية البشرية.

أكدت في أحد البرامج إنها ممارس معتمد لـNLP من البورد الأمريكي.

أشارت من قبل إلى كونها ممارسا متقدما للتنويم الإيحائي.

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