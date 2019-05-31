حناء العيد الأبيض بالصور

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 مايو 2019 05:38 مساءً - الرسم بالحناء من الاساسيات الجمالية للعيد. اذا كنتِ تبحثين عن نقشات حناء خفيفة وجديدة، بعيدًا عن الاشكال التقليدية. تابعي بالصور نقوش حناء ناعمة للعيد، باللون الأبيض. كما سنعرّفكِ الى طريقة رسم الحناء الأبيض.

الحناء البيضاء



هذا الاتجاه الجديد من الحناء، سيجعلكِ تخرجين من خندق الحناء الأحمر التقليدي، مع بداية موسم الصيف والأعياد، اذ إنه مناسب كثيرًا للبشرة السمراء. فاذا كنتِ من صاحبات البشرة الداكنة، ولا سيّما ان العيد يأتي في فصل الصيف مع درجات حرارة مرتفعة، الحل الوحيد هو تزيين يديكِ أو رجليكِ بالحناء الأبيض.

الصور المنشورة على انستقرام، تُظهر أنّ الحناء الأبيض انتشر بكثافة بين النساء.

نقوش الحناء





ما هو الحناء الأبيض وكيف أطبّقه؟



الحناء الأحمر الطبيعي، هو نبات يترك البقع الحمراء على الجلد. ولكنّ الحناء الأبيض ليس نباتًا، يمكن أن يُغسل ويُزال بسهولة عن الجسم بنهاية اليوم. إذا قمتِ باختيار الواقي من الماء، فإنه يمكن أن يبقى على بشرتكِ لمدة قد تصل إلى 7 أيام، من دون أن يترك أي ندوب أو بقع، على بشرتك. قد تجدين الحناء الأبيض على شكل لاصق تجميلي، وبودرة براقة، وجل قائم على المياه، أو وشم يُلصق على البشرة، ليمنحها تأثير تصاميم الحنّاء.

تابعي الصور واستوحي رسم الحنّاء المناسب لكِ للعيد.

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