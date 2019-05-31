كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 مايو 2019 05:38 مساءً - لا تتردّد أي سيدة في اختيار تسريحات شعر مميزة لحضور المناسبات.

تسريحات شعر مميزة للمناسبات ، بأسلوب يحاكي المرأة الجريئة والعصرية المواكبة لأبرز صيحات تسريحات الشعر لهذا العام. استوحي وتألّقي بإطلالة مفعمة بالأنوثة والرقي في مناسباتك. فلا تتردّدي في اعتماد تسريحات شعر مميزة للمناسبات بأسلوب عصري وملفت، سواء كان شعرك مالساً أو حتى مجعداً.

تسريحات شعر



تسريحات شعر قصير للمناسبات للشعر المتدرج

تعتقد بعض النساء أن صاحبات الشعر القصير لا يمكنهن اعتماد تسريحة عصرية مميزة، إلا أن هذا ليس صحيحاً، بدليل أن تسريحة الشعر المتدرج مع الغرة الجانبية، تعتبرغاية في الأنوثة والجمال والأناقة.

تسريحات شعر مميزة



تسريحات شعر قصير للمناسبات للشعر الكيرلي

تعد تسريحة الكيرلي من أكثر التسريحات التي تجعلك متألقة وجذابة، يمكنك اعتماد الكيرلي منسدلاً من دون أي خصل مشدودة أو مسحوبة الى الوراء، مما يمنحك مظهراً عصرياً ومتألقاً، إضافة الى أن هذه التسريحة يمكن اعتمادها في مناسبات مختلفة

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تسريحات شعر النجمات



تسريحات شعر قصير للمناسبات ويفي مع غرة جانبية

تتلاءم تسريحة الويفي مع مختلف الإطلالات، فهي تسريحة عصرية جداً ومفعمة بالحيوية والجاذبية. ويمكنك اعتماد الخصلات الويفي العريضة مع الغرة الجانبية، فهي تمنح الشعر مظهراً كثيفاً. كما تعتبر من واحدة من تسريحات شعر مميزة للمناسبات.

شاهدي صور تسريحات شعر مميزة للمناسبات واختاري الافضل.