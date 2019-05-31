فيتامينات للشعر قبل عيد الفطر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 مايو 2019 05:38 مساءً - تكثر مستحضرات العناية بالشعر التي تقدّمها العلامات التجارية موسماً بعد موسم، والتي تدخل في تركيبتها فيتامينات وزيوت طبيعية ومكوّنات تحتاج إليها فروة الرأس كي تبقى صحيّة، كما تساعد في التخلّص من مشاكل الشعر والتي تهدّد مظهره النضر واللامع.

قبل حلول عيد الفطر المبارك، عليك الاعتناء بشعرك جيداً كي تتألقي بنضارته في إطلالاتك العيد.

في ما يأتي أبرز الفيتامينات التي عليك إدخالها الى روتين العناية بشعرك.



الفيتامين A لترطيب الشعر

يساعد الفيتامين A في تحفيز بصيلات الشعر وبالتالي في إنتاج المادة الدهنية التي تمنح الشعر ملمسه الناعم. كما أنه يُنظّم عملية إنتاج حمض الريتينوك الذي يحتاج إليه الشعر لينبت بشكل جيّد.

يمكن أن تحصلي على الفيتامين A من خلال تناول الجزر والسبانخ والبروكولي والبيض والمانغا...

فوائد الجزر







الفيتامين E لنموّ الشعر

يساعد الفيتامين E في تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس وتنشيط خلاياها ما يساعد بدوره على نمو الشعر بشكل أسرع. ولا يقتصر الفيتامين E على هذه المهمة إنما أيضاً يساعد في ترطيب الشعر وتكثيفه.

يمكنك أن تحصلي على الفيتامين E من خلال تناول اللوز والزيتون وثمرة البابايا.





الفيتامين B12 لحماية الشعر من التساقط

تعبر مشكلة تساقط الشعر من أبرز المشاكل التي تعانيها معظم السيدات. يساعد الفيتامين B12 في إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تمنح الجسم الطاقة التي يحتاج إليها وبالتالي يصبح مستوى المناعة أقوى، والقدرة على مقاومة العوامل الخارجية أعلى.

يمكنك أن تحصلي على الفيتامين B12 من خلال تناول كبد العجل والسردين وسمك السلمون والأسكالوب والروبيان.

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فوائد الروبيان





الفيتامين B لشعر صحيّ

يساعد الفيتامين B في تحفيز نمو الخلايا وتنفّسها، وهو يعدّ أحد أفضل أنواع الفيتامينات المغذية للشعر.

يمكنك ان تحصلي على الفيتامين B من خلال تناول اللحوم والبيض والالبان والمأكولات البحرية.

فوائد الألبان



الفيتامين C لنموّ الخلايا

يساعد الفيتامين C في تعزيز نمو خلايا الشعر، كما أن أي نقص في هذا الفيتامين من شأنه أن يضعف بصيلات الشعر وبالتالي يؤدي إلى تقصّف وتساقطه.

يمكن أن تحصلي على الفيتامين C من خلال تناول الفلفل والفرنبيط والفراولة والبرتقال والكيوي.

فوائد الكيوي

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