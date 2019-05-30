عطور تناسب المرأة العاملة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 مايو 2019 04:40 مساءً - بعض العطور لا يمكنك اختيارها خلال ساعات العمل رغم رائحتها الذكية. فالمكوّنات العطرية القويّة والروائح التي تطغى على أجواء المكتب كلها ليس خياراً مناسباً لك. الغاية هي أن تحضري إلى العمل بإطلالة أنيقة ورائحة زكيّة وناعمة في الوقت نفسه تنعش الأجواء حولك دون أن تُزعج الآخرين.

في ما يأتي بعض العطور التي أثبتت بفضل تركيبتها الناعمة والمميّزة أنها خياراً مناسباً لكل امرأة عاملة خلال دوام عملها.

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عطر CHANEL Chance Eau Vive

داخل هذه القارورة كل النفحات الزكية التي عشقناها في مجموعات CHANCE إنما بكثافة أقل وانتعاش أكثر. هو عطر برائحة خفيفة يحتوي على نفحات زهرية لطيفة بما في ذلك الياسمين والإيريس، مع شجرة أرز ونفحات من الجريب فروت والبرتقال الدموي لإعطاء تأثير مشرق ونابض بالحياة.

عطر CHANEL Chance Eau Vive







عطر Estée Lauder Pleasure

هو عطر خفيف وناعم إنما بتأثير قويّ. يفوح هذا العطر منك خلال ساعات العمل إنما بطريقة ساحرة، وذلك بفضل تركيبته الغنية بالورد والياسمين والجيرانيوم وغيرها من النباتات التي تمنحه هذه الرائحة الأنثوية الفوّاحة. أما قاعدة العطر فمن المسك والأرز والتوت الأحمر الذي يضفي عليه لمسة انتعاش ساحرة.

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عطر Estée Lauder Pleasure







عطر Nina Ricci Mademoiselle

هو من العطور التي أثبتت أنها الخيار الأول لكل امرأة عاملة تبحث عن عطر خفيف وناعم وفي الوقت نفسه يدوم طيلة النهار دون أن يفقد شيئاً من سحره. يمزج بين النباتات مع رائحة المسك الخشبية، ويتميز بتركيبته الغنية بالورد البري والفلفل الوردي والتوت، مع رائحة الأخشاب والمسك.

عطر Nina Ricci Mademoiselle









عطر Prada Infusion d’Iris

على الرغم من أن عطور برادا Prada تأتي في مجملها ذات تركيبة قويّة ومركّزة، جاء هذا العطر ليمنحك رائحة منعشة وناعمة تُسحر من حولك بتأثيرات أنثوية جذابة. هو عطر بتركيبة غير معقّدة، يمنحك رائحة نظيفة ومثيرة في الوقت نفسه.

عطر Prada Infusion d’Iris







عطر Elie Saab Le Parfum

يعكس هذا العطر أنوثة المرأة وجاذبيتها. عطر جميل ورائحة منعشة ليست ثقيلة، يأتي بتركيبة الزهور البيضاء وغابات الأرز وقطرة من العسل. بالإضافة غلى مكوّنات منعشة وغنيّة أخرى مثل زهر البرتقال والياسمين والبتشولي والورد وخشب الأرز.