أفضل ماسك للوجه لشباب ونضارة البشرة في رمضان

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 مايو 2019 04:40 مساءً - أفضل ماسك للوجه هو الماسك الطبيعي المؤلف بشكل رئيسي من التمر، فهذه الثمرة تحتوي على فوائد كثيرة، ليس على مستوى الصحة فقط، وإنما على المستوى الجمالي، إذ تشتمل على خصائص تساعد في تعزيز الكولاجين في البشرة، ومكافحة علامات التقدم في السن عليها، وإعادة الحيوية والنضارة إليها. ولأن البشرة تحتاج الى عناية خاصة في رمضان للحفاظ على نضارتها وشبابها، سنقدم طريقة تحضير أفضل ماسك للوجه، مكونه الرئيسي التمر، وحافظي من خلاله على بشرة مثالية في الشهر الكريم.
مكونات ماسك الوجه
- ثمرة واحدة من التمر.
- صفار بيضة واحدة.
- عصير حبة من الليمون الحامض.
- قليل من ماء الورد.
طريقة التحضير والتطبيق
قومي بهرس التمر بشكل جيد. من ثم، أضيفي إليه كلاً من البيض وعصير الليمون الحامض وماء الورد. بعدها، حركي المكونات جيداً وطبّقيها على بشرة وجهك، مع ضرورة الابتعاد عن العينين. وبعد مرور ساعة كاملة على وضع ماسك الوجه، شطّفي وجهك جيداً بالماء البارد للتخلص من أي شوئب أو رواسب.
فوائد التمر للبشرة
يؤخر التمر من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن على البشرة، ويمنح البشرة الرطوبة اللازمة ويمنع جفافها. كما يعيد الى البشرة حيويتها ونضارتها ونعومتها، ويعمل على تغذيتها وتوحيد لونها، ويخلصها من آثار الندبات والبثور وحب الشباب. ونظراً الى احتوائه على فيتاميني C وB5، يساهم التمر في تجديد خلايا البشرة وتحفيز إنتاج مادة الكولاجين في البشرة.
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