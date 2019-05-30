أفضل ماسك للوجه لشباب ونضارة البشرة في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 مايو 2019 04:40 مساءً - أفضل ماسك للوجه هو الماسك الطبيعي المؤلف بشكل رئيسي من التمر، فهذه الثمرة تحتوي على فوائد كثيرة، ليس على مستوى الصحة فقط، وإنما على المستوى الجمالي، إذ تشتمل على خصائص تساعد في تعزيز الكولاجين في البشرة، ومكافحة علامات التقدم في السن عليها، وإعادة الحيوية والنضارة إليها. ولأن البشرة تحتاج الى عناية خاصة في رمضان للحفاظ على نضارتها وشبابها، سنقدم طريقة تحضير أفضل ماسك للوجه، مكونه الرئيسي التمر، وحافظي من خلاله على بشرة مثالية في الشهر الكريم.

ماسك التمر للوجه



مكونات ماسك الوجه

- ثمرة واحدة من التمر.

- صفار بيضة واحدة.

- عصير حبة من الليمون الحامض.

- قليل من ماء الورد.

افضل ماسك للوجه



طريقة التحضير والتطبيق

قومي بهرس التمر بشكل جيد. من ثم، أضيفي إليه كلاً من البيض وعصير الليمون الحامض وماء الورد. بعدها، حركي المكونات جيداً وطبّقيها على بشرة وجهك، مع ضرورة الابتعاد عن العينين. وبعد مرور ساعة كاملة على وضع ماسك الوجه، شطّفي وجهك جيداً بالماء البارد للتخلص من أي شوئب أو رواسب.

ماسك للوجه بتأثير الكولاجين



فوائد التمر للبشرة

يؤخر التمر من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن على البشرة، ويمنح البشرة الرطوبة اللازمة ويمنع جفافها. كما يعيد الى البشرة حيويتها ونضارتها ونعومتها، ويعمل على تغذيتها وتوحيد لونها، ويخلصها من آثار الندبات والبثور وحب الشباب. ونظراً الى احتوائه على فيتاميني C وB5، يساهم التمر في تجديد خلايا البشرة وتحفيز إنتاج مادة الكولاجين في البشرة.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Advertisements

تابعي أيضاً

زيت فيتامين اي لبشرة خالية من العيوب

هكذا تتخلصين من المسام الواسعة

وصفات طبيعية للتخلّص من مشكلة النمش