ما الفرق بين إطلالات معتصم النهار في خمسة ونص وإطلالاته العادية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 مايو 2019 04:40 مساءً - فاجأ النجم معتصم النهار جمهوره بأدائه المتميز بشخصية جاد، الدور الذي يلعبه بمسلسل "خمسة ونص"، والذي لاقى إعجابًا كبيرًا من الجمهور، ليس من حيث الأداء فقط، بل انتبه الكثيرون إلى وسامة جاد ومظهره الكلاسيكي الذي اعتمده بغالبية حلقات المسلسل، ولكن إلى أيّ حد تطابقت اطلالاته بذوقه الحقيقي في الواقع؟ فلتكتشفي معنا وتساعدينا لمعرفة هذا الأمر.



اطلالات شخصية جاد التي يلعبها معتصم النهار في المسلسل

إطلالات معتصم النهار



فرضت شخصية جاد التي تتمثل بدور حارس شخصي أو مرافق لأحد شخوص المسلسل الرئيسي، اعتماد البِدل الكلاسيكية، وقد يفسر ذلك اعتماد موديلات البدل السوداء بغالبية الحلقات.

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كما اعتمد معتصم النهار بلعب شخصية جاد على القمصان الكلاسيكية باللون الأسود، حتى وإن تخلى عن جاكيت البدلة، يظل اللوك الجاد هو الأساس لمظهره، والتي قد تلهم الرجل العصري تصميمات بدل أنيقة تعكس مظهره الكلاسيكي، كما أنها مناسبة للحفلات والمناسبات الرسمية أيضًا.

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وركز معتصم على الاكسسوارات الكلاسيكية باللون الأسود، ليكتمل اللوك الحيادي، مثل أحذية الأكسفورد The Oxford، وذا بروغ The Brogue، بالإضافة إلى حزام الخصر الأسود الذي يتماشى مع بنطلون البدلة الكلاسيكي.



ماذا عن اطلالات معتصم النهار بعيدًا عن الدراما



تشابهت بعض اطلالات معتصم النهار بمسلسل "خمسة ونص" باختيارته لأزيائه باطلالته بعيدًا عن الدراما، كاللوك بالبليزر الكلاسيكي مع البلوفر الصوف بالرقبة العالية، لكننا لاحظنا أنه لا يميل بشكل كبير إلى اعتماد الاطلالات الحيادية.

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الاطلالات الكاجوال من الستايلات التي يفضلها معتصم بشكل كبير، وهو ما لاحظناه بالكثير من خياراته، كالتيشرت الوردي مع الشورت وقبعة البيسبول، والسنيكرز الأسود، للمسة عصرية وشبابية.

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والجينز الذي نفتقده باطلالات معتصم النهار، بالمسلسل، موجود بشكل دائم باطلالاته اليومية العادية، كالجينز الأسود مع التيشرت العصري، والجاكيت الجينز القصير، وبلمسة أخرى يختار التيشرت الأبيض مع الجينز الأزرق لاطلالة يومية بسيطة.

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والآن الإجابة عن السؤال المهم إلى أيّ مدى تطابقت اطلالات معتصم النهار في مسلسل "خمسة ونص"، مع أزيائه بعيدًا عن الدراما؟

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