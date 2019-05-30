كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 مايو 2019 04:40 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر والكثيرات من النساء يتلقّين دعوات لمناسبات خاصة بالعيد، من سهرات وحفلات عشاء، وغيرها، وفي حال كنتِ تبحثين عن اطلالة فاخرة تتألقين بها في هذه المناسبات، اخترنا لكِ اليوم مجموعة فساتين سهرة من وحي النجمات لسهرة عيد الفطر، اختاري منها ما يعجبكِ وما يناسب ذوقكِ، لتتألقي باطلالات راقية أنثوية وجذابة، وإليكِ بعض الأمثلة.



درة زروق في فستان من التول بقصة الكتف الواحد:



في حال كنتِ تبحثين عن اطلالة دراماتيكية لسهرات عيد الفطر، ننصحكِ أن تستوحي من اطلالة درة زروق في فستان من “جان لويس جبجي” Jean Louis Jabaji مصنوع من قماش التول باللون الأبيض، بقصة الكتف الواحد، ومزين بالكشكش من الجانب، به شريطة على الكتف باللون الأسود، تضفي عليه لمسات أنثوية ناعمة، وقد اختارت معه صندلًا بكعب عالٍ مزينًا بالكريستال، ومجوهرات ماسية فاخرة من “شوبارد” Chopard.

درة زروق في فستان من التول بقصة الكتف الواحد





جيسيكا قهواتي في فستان باللون الأزرق:



أما إن كنتِ تبحثين عن اطلالة لسهرات عيد الفطر تجمع بين الأسلوب الأنثوي الفاخر مع لمسات من العصرية، فاستوحي إذًا من جيسيكا قهواتي، التي تألقت مؤخرًا في فستان سهرة باللون الأزرق التركواز، بقصة الكورسيه مع تنورة كلوش، وصدر الفستان مزين بالريش، ما يضفي عليه لمسات لافتة، وقد اختارت معه مجوهرات ماسية مزينة بأحجار باللون الأزرق.

جيسيكا قهواتي في فستان باللون الأزرق





رحمة رياض في فستان سهرة باللون الأسود:



وإن كنتِ من عشاق اللون الأسود، فبإمكانكِ أن تستوحي من اطلالة رحمة رياض التي اختارت فستان سهرة بتصميم مبتكر وناعم في الوقت ذاته، باللون الأسود، بقصة ضيقة ومنسدلة على الجسم، وأكمام منفوخة أضافت لمسات دراماتيكية على التصميم، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية لافتة.

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رحمة رياض في فستان سهرة باللون الأسود







دانييلا رحمة في فستان سهرة باللون الأزرق:



لاطلالة مفعمة بالأنوثة والأناقة، استوحي من اطلالة دانييلا رحمة في هذا الفستان الأزرق، الذي اختارته من “روان الباشا”، حيث إنّ تصميم الفستان أنثوي وأنيق، وفي لمسات كلاسيكية راقية مع ياقة مفتوحة على شكل حرف V، وخصر محدد بحزام باللون الأسود، وقد نسقت معه عقدًا لافتًا من اللؤلؤ والأحجار الكريمة.

دانييلا رحمة في فستان سهرة باللون الأزرق





فساتين سهرة من وحي النجمات لسهرة عيد الفطر، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة المفضلة بالنسبة لكِ.

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