إكسسوارات لإطلالة عيد الفطر 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 مايو 2019 04:39 مساءً - يعدّ عيد الفطر من أهم المناسبات السنوية التي تنتظرها المرأة؛ لتتألّق وتظهر بأبهى حلتها من خلال أروع التصاميم والإكسسوارات والمجوهرات. ولكن لا يمكن للإطلالة أن تكون مثالية وكاملة من «الألف» وحتى «الياء» من دون تنسيقها مع مجموعة من الإكسسوارات الأساسية والحتمية، بدايةً من الأحذية، مرورًا بالحقائب، ووصولًا إلى التوربان والنظارات الشمسية.

اكسسوارات أساسية لعيد الفطر 2019



أضيفي لمسة من التميّز والتفرّد على إطلالتك في عيد الفطر هذا العام؛ من خلال هذه الخيارات الواسعة من مختلف الإكسسوارات التي نوفّرها لكِ اليوم.





■ أحذية من أرقى العلامات.. إكسسوارات أساسية لإطلالة عيد الفطر 2019



- اخترنا لكِ لإطلالة عيد الفطر هذا الحذاء من أحدث مجموعة للمصمّم جيانفيتو روسي Gianvito Rossi؛ ذلك لتضفي لمسةً أنيقةً إلى إطلالتكِ المسائية. هو حذاء كلاسيكي مصمم من البلكسي، والجلد الفضي اللامع، يتميز بمقدمة حادّة مدببة وكعب رفيع وعالٍ.

هذا الحذاء مثالي لفساتين المساء المنسدلة على الأرض خلال العيد.

حذاء من الجلد الفضي والشفاف من جيانفيتو روسي Gianvito Rossi





- من أهم إكسسوارات العيد اعتماد هذا الحذاء المميز من بالنسياغا Balenciaga، وهو مفتوح من الخلف، مصمم من قماش الساتان الأسود، ويتميز بمقدمة حادة تعرف بها العلامة، بالإضافة إلى كعبه العالي والرفيع.

انعمي بمزيد من الأناقة بارتدائه في عيد الفطر مع بنطال جينز وقميص.

حذاء أسود مفتوح من الخلف من بالنسياغا Balenciaga





- سيمثل هذا الصندل من دولتشي آند غابانا Dolce&Gabbana إضافة مميزة إلى مجموعة إكسسواراتك لإطلالتك في عيد الفطر 2019. فهو صنع بمهارة من جلد بسيور المزين بالغليتر عند المقدمة وعلى الكاحل، يتميّز بكعب ذي حروف شعار الماركة بلون ذهبي.

نسقيه مع فستان أسود قصير؛ لإضفاء لمسة أنيقة على إطلالتك هذا العيد.

صندل من دولتشي اند غابانا Dolce & Gabbana





■ حقائب من أرقى العلامات- إكسسوارات أساسية لإطلالة عيد الفطر 2019



- اخترنا من تشكيلة جيمي تشو Jimmy Choo هذا الكلاتش، الذي يعدّ من الإكسسوارات المثالية لعيد الفطر، فهو يجمع بين اللمسات اللامعة البراقة والتصميم الأنيق الصغير، مصمم من الجلد اللين، ويتميّز بيد أمامية مرصّعة بالكريستال، فضلًا عن سلسلة كتف قابلة للإزالة.

نسقيه مع سروال أسود واسع أنيق وتوب سهرة، فهو مثالي لتنظيم أغراضك الأساسية في سهرات العيد.

حقيبة كلاتش فينوس سوداء من جيمي تشو Jimmy Choo





- أعجبتنا حقيبة «لورين» لمناسبات عيد الفطر من مجموعة ناتالي طراد Nathalie Trad، والتي تجمع بين الحرفية المتميزة وأرقى الخامات الطبيعية. تتميز هذه الحقيبة المسائية بتصميم أنيق مرصع بقطعتين من عرق اللؤلؤ، ويدين علويتين دائرتين من الصدف، وتزينها حلية خشبية محاطة بإطار نحاسي.

اعتمدي هذه الحقيبة كإكسسوار مسائي في العيد، ونسقي معها جمبسوت من الحرير بألوان حيوية.

حقيبة من ناتالي طراد Nathalie Trad





- تعدّ حقيبة سيدوني من برادا Prada مميزة ومتعددة الأغراض، حيث تتمتّع بحمالة كتف قابلة للإزالة والتعديل؛ لتتمكني من حملها على الخصر أو بوضعية «كروس». صنعت من جلد العجل الناعم بتصميم مستوحى من حقيبة سادل، يجمع بين اللمسات البوهيمية الأنيقة والتصميم العملي.

اعتمديها يوم عيد الفطر لإطلالة نهارية، مع سروال جينز أنيق، وتوب باللون الأبيض والأسود.

Advertisements

حقيبة سيدوني كروس وخصر من برادا Prada





■ نظارات شمسية من أرقى العلامات - إكسسوارات أساسية لإطلالة عيد الفطر 2019



- امنحي إطلالتك المستوحاة من المظهر البسيط المناسب لشوارع المدينة يوم عيد الفطر لمسة أناقة مع نظارات «توكسيك بوب» الشمسية، من بوبي ليسيمان Poppy Lissiman. تتميز النظارة بتصميمها بإطار نحيف ملفوف، وعدسات واقية من الأشعة فوق البنفسجية مفعمة بالألوان.

نسقي هذا الإكسسوار مع ملابس كاجوال نهارية مستوحاة من أسلوب الشارع Street Style يوم العيد.

نظارات عصرية من بوبي ليسيمان Poppy Lissiman





- أضيفي لمسة من الأناقة إلى إطلالتك النهارية بهذه النظارة الشمسية من ستيلا مكارتني Stella McCartney، ذات الإطار المعدني والتصميم المربع والعدسات الداكنة.

تتميز النظارة بتصميم فخم يناسب كل الأوقات يوم عيد الفطر، فيمكنكِ التألق بها مع الملابس الكاجوال والفخمة على السواء.

نظارات شمسية من ستيلا مكارتني McCartney





■ التوربان من أرقى العلامات- إكسسوارات أساسية لإطلالة عيد الفطر 2019



- تألقي بإطلالة عصرية أثناء عيد الفطر مع إكسسوار التوربان هذا، من دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana. يتميز بتصميم منسوج سهل الارتداء، وتزينه نقشة جلد الفهد.

يمكنكِ ارتداءه مع تي شيرت بتصميم مريح وبنطال جينز بتصميم منسّل.

توربان من دولتشي اند غابانا Dolce & Gabbana





- اخترنا لكِ أيضًا كإكسسوار مكمّل لإطلالتك في العيد هذا التوربان الكلاسيكي، من علامة فندي Fendi، المصمم من الحرير الناعم الفاخر.

يمكنكِ تنسيقه مع فستان أسود يبرز جمال قوامك، وحذاء باليرينا في عيد الفطر.

توربان من فندي Fendi

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>