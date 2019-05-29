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عطور الياسمين لرائحة زكية هذا الصيف

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 مايو 2019 04:39 مساءً - تعتبر زهرة الياسمين من أكثر الأزهار التي تعبق عندما تدخل في تركيبة العطر. وغالباً ما تميل السيدات ذوات الشخصية الرومانسية إلى اختيار العطور الزهرية وتحديداً العطور التي تفوح منها رائحة الياسمين، إذ أنها تبقى طوال النهار وتحيط صاحبتها بهالة من الأنوثة العطرة.



في ما يأتي أجمل العطور التي دخلت أزهار الياسمين في تركيبتها فزادتها نفحات أنثوية ناعمة.


عطر Elie Saab Le Parfum

 

هو عطر شرقي- زهري للنساء، يتألف من مقدمة يفوح منها عطر زهر البرتقال الأفريقي. أما قلب العطر فغنيّ بخلاصة زهرة الياسمين التي تعبق منه بشكل ساحر، وتتكوّن قاعدة العطر من الباتشولي وأخشاب الأرز من فرجينيا والورد والعسل الأبيض.

Elie Saab
عطر إيلي صعب

 

عطر BVLGARI Jasmine Noire

 

هو عطر زهري غني بالروائح الدافئة. تفوح من مقدّمته روائح النباتات الخضراء مع زهرة الغاردينيا في مزيج ساحر، فيما يأتي قلبه غنياً بنفحات الياسمين المنعشة مع العنبر واللوز. أما قاعدة العطر فتتقدّمها روائح الخشب وعرق السوس.

Bulgari
عطر بولغاري


عطر Dior Diorissimo

 

هو عطر زهري للنساء يتألف من مقدمة غنيّة بعطر الأوراق الخضراء والبارغموت، فيما تفوح من قلبه رائحة إكليل الجبل والزنبق وزهرة الليلك والياسمين والبورونيا والنرجس وزنابق الوادي. أما قاعدة العطر فتتكوّن من خشب الصندل والزباد.

Dior
عطر ديور


عطر Fan di Fendi

 

هو عطر زهري- فواكه للنساء، يتألف من مقدمة غنيّة بعطر اليوسفي والكشمش الأسود والكمثري، فيما تفوح من قلبه رائحة الياسمين الزكية ورائحة مسك الروم والورد. أما قاعد العطر فتتكوّن من الباتشولي والجلد.

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Fendi
عطر Fan di Fendi


عطر Jo Malone White Jasmine &Mint

 

هو عطر زهري-عشبي للنساء والرجال معاً، يتألف من مقدمة غنيّة بعطر الكزبرة والكشمش الأسود والنعناع والبابونج والبرغاموت والحبهان. أما قلب العطر فتفوح منه رائحة براعم البرتقال والياسمين وزنابق الوادي. في حين تتكوّن قاعدته من البرقوق المجفف والمسك والشاي وأخشاب الغاياك ونجيل الهند وأخشاب الأرز.

Jo Malone
عطر Jo Malone


عطر Tom Ford Jasmin Rouge

 

هو عطر شرقي- زهري للنساء يتألف من مقدّمة غنيّة بعطر الزنجبيل والقرفة والبرغاموت واليوسفي والفلفل. أما قلب العطر فتفوح منه رائحة الياسمين وزهر البرتقال والمريمية، فيما تغتني قاعدته بالعنبر والفانيليا والجلد والأخشاب.

Tom Ford
عطر توم فورد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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