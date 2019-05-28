من إنستقرام ملابس محجبات لصيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 مايو 2019 05:39 مساءً - هذا الصيف يبدو أنه سيكون حافلًا بالألوان والتصميمات الجذابة والمنعشة، والتي بدأنا نشاهدها على انستقرام من خلال مدونات الموضة، اللاتي يتألقن بأحدث التصميمات الصيفية.

وبالنسبة للمحجبات، سيكون حديثنا اليوم عن ملابس محجبات لصيف 2019 من انستقرام، لتلهمكِ اطلالات مميزة تناسبكِ.



البناطيل الرياضية باطلالتكِ اليومية العادية

سحر فؤاد بإطلالة كاجوال



مازالت البناطيل الرياضية متربعة على عرش الموضة لاطلالة تناسبكِ بيومكِ العادي، اختاريها بالتصميم الواسع الذي يناسب حجابكِ، كهذا اللوك من مدونة الانستقرام سهر فؤاد مع الكارديغان الأبيض، والحقيبة كبيرة الحجم، والسنيكر الأبيض سيكون مناسبًا لهذا اللوك.



الفساتين الصيفية الملونة من فطامي بو حمد

فطامي بو حمد





لفتنا اختيار الفاشينيستات للكثير من الفساتين الصيفية الملونة والمبهجة، والتي يمكنكِ اعتمادها على الشاطئ بعطلاتِك، أو اختاريها لاطلالة تجمع بين الكاجوال والكلاسيك، على طريقة الفاشينيستا فطامي بو حمد، بالفستان البرتقالي الفاقع، نسقته مع الكعب العالي، وجاء الحجاب الأبيض بسيطًا وهادئًا مع الدرجة الفاقعة للفستان.





البليزر مازال أساسيًّا هذا الصيف من دلال الدوب

دلال الدوب



مازال البليزر قطعة أساسية تعتمدها مدونات الموضة في الصيف، كهذا اللوك الجديد باطلالة دلال الدوب من البليزر الأسود، نسقته بطريقة عصرية مع البنطلون الواسع، مع رسومات الطيور الشهيرة، للمسة تمنحكِ بعض الأنوثة، مناسب لاطلالتكِ بعد الظهر، نسقي معه شنطة كلاسيك متوسطة الحجم، لا سيّما من هيرميس Hermes.

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الدينم أساسي لاطلالة كاجوال من الفاشينيستا فاطيمة

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الفاشينيستا فاطيمة بالجينز



الجينز لا يمكن الاستغناء عنه طوال أيام السنة، اختاري منه الخامات الخفيفة، ونسقيها مع بعضها لتحصلي على لوك الدينم العصري، كالذي اعتمدته الفاشينيستا فاطيمة، مناسب لكل مشاويركِ النهارية، مع سنيكر رياضي، وحجابها الأبيض، ولفتنا اختيارها للبنطلون الجينز الواسع، مع القميص الجينز القصير للحصول على لوك أكثر احتشامًا للصبايا المحجابات.

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إليكِ بهذا الألبوم ملابس محجبات لصيف 2019 من انستقرام.

للمحجبات .. إطلالات من وحي المدونة دلال الدوب

ملابس محجبات غير تقليدية من وحي الفاشينيستا دعاء