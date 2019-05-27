ماسكات الغليسرين حماية متكاملة لبشرتكِ في الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 مايو 2019 04:40 مساءً - تتعرض بشرتنا في فصل الصيف للكثير من المشاكل من تشققات وبقع داكنة، بسبب الأتربة وارتفاع درجات الحرارة، مع حرارة الشمس، لهذا أنتِ بحاجة إلى ملطف دائم لبشرتِك، سواء بشرة الوجه أو اليد أو القدمين، لتحصلي على بشرة ناعمة ورطبة طوال الوقت.



والغليسرين يُعتبر أحد أهم هذه المرطبات، بخاصة وأنه معروف بخصائصه التي تساعد على علاج مشاكل تشقق اليدين والقدمين، وهي أحد أكثر المشاكل شيوعًا للصبايا بفصل الصيف. كما أنه يساعد في الحصول على ملمس ناعم لبشرتِك.



لهذا جمعنا لكِ في "الخليج 365.نت"، مجموعة ماسكات لبشرتكِ، من الغليسرين المرطب لبشرة صحية في الصيف، وإليكِ التفاصيل:

ماسك الغليسرين والعسل والسكر البني لتقشير البشرة

ماسك الغليرسين لبشرتك

- 2 ملعقة كبيرة غليسرين



- 2 ملعقة كبيرة حليب



- ملعقة كبيرة سكر البني



- نصف ملعقة عسل أبيض



طريقة عمل الماسك



- اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على بشرتكِ المبللة، مع فركها بلطف.



- اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة على وجهِك.



- اشطفي وجهكِ بعدها بالماء الفاتر.



- يمكنكِ تكرار الماسك مرة واحدة أسبوعيًّا فقط، لتقشير البشرة والحصول على ملمس ناعم.

ماسك الغليسرين والليمون لنعومة القدمين

ماسك الغليرسين



- ملعقة كبيرة غليسرين



- نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون



طريقة عمل الماسك



- اخلطي الغليسرين مع الليمون، وضعي الخليط على بشرة قدميكِ بعد غسلها جيدًا، ثم اتركي الخليط يجف.



- استخدمي قطعة قماش قطنية لإزالة الماسك من دون غسل قدميكِ.



- كرري هذا الخليط أكثر من مرة أسبوعيًّا، لعلاج تشقق القدمين والحصول على بشرة ناعمة.



هذا الخليط يساعدكِ على التخلص من أيّ روائح كريهة، ويفضل قبل عمل الخليط أن تكون قدماكِ منقوعة في الماء لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى تصبح رطبة وتتشرب الماسك جيدًا.

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ماسك الغليسرين والليمون والحليب الباودر لليدين

ماسك الغليرسين لبشرتك في الصيف



- ملعقة كبيرة غليسرين



- ملعقة كبيرة عصير ليمون



- 2 ملعقة كبيرة حليب باودر



- نصف كوب ماء ورد



طريقة عمل الماسك



- اخلطي الغليسرين مع الليمون والحليب مع ماء الورد، بوعاء عميق.



- انقعي يديكِ بالخليط لمدة نصف ساعة.



- اشطفي يديكِ بالماء الفاتر.



- كرري الماسك من مرة إلى مرتين أسبوعيًّا للحفاظ على نعومة بشرة يديكِ.

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