إطلالة العيد بـ 3 ألوان من عروض أسابيع الموضة



كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 مايو 2019 04:40 مساءً - صحيح أنّ ممشى العروض خلال أسابيع الموضة في نيويورك، وباريس، وميلانو، ضمّ تباينًا ضخمًا من الألوان، لكن هناك بعض الظلال المتوقع أن تبرز وتشهد رواجًا أوضح، والسطور التالية نذكر أهم 3 ألوان قدمها مصممو الأزياء هذا الموسم، ولقيت قبولًا من قبل أيقونات الموضة ويمكنك ان تستوحي منها إطلالة العيد.



1-الأورجواني

ديما الأسدي بفستان أرجواني

ظهر اللون الأرجواني بدرجاته خلال عروض أزياء هذا العام من الربيع وحتى الخريف. شاهدناه مائلًا إلى لون زهرة اللافندر ضمن تشكيلة توم فورد Tom Ford، وتيبي Tibi. لكنه مال إلى البنفسجي في عروض كيت سبيد Kate Spade، ومايكل كورس Michael Kors وسالي لابوينتي Sally LaPointe.

يمكنكِ اختيار الظل المناسب للون بشرتِك، لكنّ اللافندر الفاتح والمتوسط سيكون الأكثر رواجًا، استلهمي اطلالتكِ من فستان أسيل عمران على سجادة مهرجان كان لهذا العام، أو المدونة ديما الأسدي التي ظهرت هذا الموسم بأكثر من اطلالة بلون اللافندر.



2-الأخضر البيستاج

جمبسوت من اللون البيستاج

ظهرت بصمات ظلال اللون الأخضر الداكن والعميق بالفعل في فصلي الربيع والصيف، ولكن نتوقع أن نرى اللون يضرب الموضة أكثر مع مرور الوقت.

اختار المصممون روح الفستق لتزيين عدد من التصميمات، كذلك ظهر الأخضر البيستاج اللامع ضمن موضة الأزياء الراقية لهذا العام.



3-البرتقالي المشرق

فستان من اللون البرتقالي

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شوهد البرتقالي النابض بالحياة في وفرة على ممشى عروض الأزياء، وترك علامة واضحة عندما اقترن باللون الوردي الفاتح ، وكذلك ظهر من خلال اطلالات مونوكروم بلون موحد، مثل الاطلالة البرتقالية التي ظهرت بها النجمة جنيفر لوبيز، حيث اختارت البرتقالي المشرق من الرأس حتى أخمص القدمين. إنه لون ممتع بشكل مدهش على كل ألوان البشرة، لكنه أكثر روعة على صاحبات البشرة الحنطية المميزة للمرأة العربية.

فهل ستختارين أي من هذه الألوان لـ إطلالة العيد؟

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