أزياء العنود بدر في رمضان تلهمكِ أناقة عصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 مايو 2019 04:40 مساءً - ظهرت المذيعة ومصممة الأزياء السعودية، العنود بدر، بمجموعة أنيقة من الأزياء الرمضانية، تنوعت بين العصري الذي يناسب اطلالات العمل في الصباح، وبين الفساتين البوهيمية التي تميل لها حتى خارج رمضان.

من الأزياء النهارية التي تلهمكِ اطلالة أنيقة للعمل في رمضان، هي التنانير الماكسي المطبعة بالورود، والتي اختارتها العنود بدر لتزيّن اطلالتها في أول أيام الشهر الكريم، ونسقت معها جاكيت جينز بأكتاف بارزة وبوت الكاحل.

أزياء محتشمة من وحي العنود بدر



التطريز البوهيمي يناسب الأزياء الرمضانية

اطلالات العنود بدر

من الاتجاهات التي تميل لها العنود بدر، حتى في اطلالاتها السابقة، هي الملابس المطرزة بالخيوط الساطعة، وهو أسلوب يجمع بين الأزياء البوهيمية والعربية معًا.

اعتمدت العنود تونيك ماكسي بشق أمامي وحزام في الخصر، وذهبت إلى اللون الأبيض بتطريز ملون، ونسقته مع جينز سكيني وحذاء ميتاليك.

يبدو أنّ الأزياء المصممة من الترتر يمكن أن تناسب الاطلالات الرمضانية، لذلك اختارت العنود بدر أن تنسق توب من وميض الترتر الأبيض مع جينز.



الفساتين قطعة أساسية في رمضان

الفساتين من وحي العنود بدر

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من القطع الرائجة هذا العام، حتى بعيدًا عن شهر رمضان، هي الفساتين الربيعية، والتي احتلت جزءًا بارزًا من اختيارات أشهر المدونات وأيقونات الموضة.

اعتمدت العنود بدر مجموعة من الفساتين بصيحات متنوعة، منها فستان مطبع بالحروف الإسلامية، مع قصة منسدلة بأسلوب يشبه العباءة العربية.

كذلك اعتمدت فستان بوهيمي مطبعًا بفاكهة البطيخ، ومزينًا بصيحة الأكتاف المكشوفة التي تناسب أزياء الصيف، أما إذا كان الستايل لا يناسبكِ فننصحكِ باعتماد الفستان القميص الماكسي الذي ظهرت به العنود بدر في إحدى اطلالاتها الرمضانية.

إذا كنتِ بصدد عزومة مسائية خلال شهر رمضان، يمكنكِ محاكاة اطلالة العنود بدر، التي اختارت فيها فستانًا أنيقًا من الساتان باللون الفوشيا، مزينًا بالكرانيش البارزة على الكتفين، لكنها لم تغفل أهمية الحزام الذي يعدّ قطعة لا تستغني عنها في جميع اطلالاتها تقريبًا.

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