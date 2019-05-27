ريهام خليفة تلهمك 10 إطلالات مختلفة لملابس عيد الفطر 2019

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 مايو 2019 04:40 مساءً - تتمتع خبيرة المكياج ريهام خليفة بذوق متنوع ومختلف، بخاصة وأنها لطالما تعبّر عن مدى حبها للموضة وكل ما يتعلق بها، وكونها خبيرة مكياج فهي تعلم مدى أهمية جمال المرأة وجاذبية مظهرها، وكيف تبدو أنيقة بكل الأوقات.
موديلات جلابيات لعيد الفطر.. ستقعين بغرامها
لهذا قد اخترنا ريهام خليفة لتلهمكِ 10 اطلالات متنوعة لملابس عيد الفطر، الكثير من التنسيقات المختلفة، وإليكِ التفاصيل:
ريهام خليفة بالعباية الميتالك لسهرات عيد الفطر
العباية الميتالك أصبحت قطعة أساسية بخزانة كثير من الصبايا، وأنتِ يمكنكِ اعتمادها مع البنطلون والتوب الأسود في سهرات عيد الفطر، نسقيها مع كلتش دائري للمسة أكثر جنونية تمنحكِ مظهرًا براقًا.
تألقي بالكاجوال مع الألوان الفاقعة
العيد يحتاج الاطلالات المبهجة التي تملأ روحكِ فرحة وجنونًا، لهذا كان اختيار البدلة البرتقالية الفاقعة من ريهام خيارًا مناسبًا، مع التيشرت الأبيض، نسقت معه حجاب نود وسنيكرز أبيض، ويمكنكِ اختيار شنطة كروس ميني باللون الأبيض الناصع أيضًا.
البناطيل اللامعة لاطلالة ليلية جذابة
لاحظنا اعتماد ريهام خليفة على البناطيل بخامة الديسكو، يمكنكِ تنسيقها مع البليزر لاطلالة سيمي كلاسيك، ومن الممكن أن تنسقيها مع التيشرت الكاجوال، أو اختاري القميص الساتان اللامع.
الفساتين المنقطة مع القميص الجينز
إذا كنتِ ستقضين عيد الفطر في إحدى وجهات الساحل، فننصحكِ باعتماد الفساتين الصيفية، وإن لم يكن الفستان بأكمام طويلة، لكنه يعجبكِ كالذي اختارته ريهام خليفة، نسقيه مع القميص الجينز الطويل، لاطلالة كاجوال وعصرية، مع شنطة خوص أو خشبية صغيرة، وحذاء الـ wedges.
البناطيل الشارلستون أنيقة للمحجبات
تعتمد ريهام على البناطيل الشارلستون بشكل كبير، كما أنها تزيدها طولًا، يمكنكِ اختيارها بألوان النود مع البليزر البينك لاطلالة أنثوية ناعمة، والقمصان المعرقة بالورود، أو اختاري اللون الأسود كخيار مناسب للكثير من القطع لديكِ، مع البليزر النود الروز، والبلوزة المطرزة بالدانتيل الناعم، للمسة تجمع بين الكاجوال والكلاسيك.
من نور الغندور… اطلالات لعيد الفطر
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بهذا الألبوم إليكِ 10 اطلالات من ريهام خليفة لتلهمكِ أزياء أنيقة بعيد الفطر 2019.
موديلات جمبسوت راقية موضة عيد الفطر 2019
أزياء عيد الفطر 2019 بتصاميم راقية من «المول. كوم»
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