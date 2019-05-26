مناكير متاليك موضة ربيع وصيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 مايو 2019 04:41 مساءً - مناكير الميتاليك أو المناكير المعدني يطبع الموضة الحالية والمقبلة. فمع بداية كل موسم تظهر صيحات جديدة سواء في مجال الأزياء والإكسسوارات أو في مجال مستحضرات التجميل أو تسريحات الشعر وألوانه... إذ تحمل لنا عروض الأزياء العالمية الكثير من الخيارات التي ستعنون إطلالاتنا الجديدة واضعة أمامنا دليلاً غنياً بأحدث ما توصّلت إليه ابتكارات العلامات التجارية والمصمّمين والخبراء.



أظافر غير تقليدية

لموسم ربيع وصيف 2019، جاءت صيحات عالم الجمال غنيّة وجريئة، خاصة في ما يتعلّق بـألوان المناكير التي سيطرت على مختلف إطلالات العارضات خلال أسابيع الموضة العالمية. تقليمات الأظافر كذلك لم تكن تقليدية، حيث رأينا الأظافر المدبّبة والتي أضافت جرأة وغرابة على الإطلالات، كما لفتتنا الأظافر القصيرة جداً والتي ستمنحك إطلالة عفوية وشبابية وعصرية في الوقت نفسه.

طلاء أظافر ذهبي



الميتاليك الأكثر جرأة

أما لوحة ألوان المناكير التي حملتها صيحات ربيع وصيف 2019، فلم تكن تقليدية بدورها. ألوان تشبه أجواء الصيف المنعشة، درجات زاهية وأخرى مشرقة. إلا أن الصيحة الأكثر جرأة كانت مع المناكير الميتاليكي والذي لم يأتِ ليكون مخصّصاً للسهرات والمناسبات الليلية، إنما لتتألقي به في نهاراتك الصيفية.

طلاء أظافر باللون الفضي





بين الداكن والفاتح

مناكير ميتاليك بمختلف درجات الألوان اغتنت به مجموعات هذا الموسم، بعض الدرجات جاءت جريئة كالفضي والذهبي والبرونز..، فيما جاءت درجات أخرى بألوان مرحة إنما بتركيبة لامعة ومشرقة، كالأزرق والوردي والأصفر...

طلاء أظافر برونزي





مناكير ميتاليك في عروض صيف 2019

اختار بعض مصمّمي الأزياء أن يطلقوا العنان لجرأتهم وأن يكملوا إطلالات العارضات بأزيائهم اللافتة، بلمسات غريبة وفريدة من خلال استخدام أساليب مكياج وألوان مناكير مميّزة. فلفتتنا عارضات رودارتي Rodarte بأظافرهن القصيرة والمزيّنة بمناكير ميتاليك باللون الفضي أُضيف إليها بعض حبيبات الكريستال الملوّنة فزادت إشراقاً.

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الميتاليك في عرض Rodarte





كذلك لفتتنا أظافر العارضات في عرض كيم شوي Kim Shui حيث تميّزت بتقليمتها المدبّبة الجريئة وبألوان المناكير المتدرّجة التي تزيّنت بها. وقد يكون هذا الخيار غير مناسب للنهار بشكل عام، إلا أنه من أبرز الصيحات التي عليك جدولتها ضمن خياراتك في الصيف.

الميتاليك في عرض Kim Shui





ومن الدرجات الميتاليكية التي لفتت نظرنا أيضاً، كانت الدرجة الداكنة التي اختارتها عارضات جورجيو أرماني Giorgio Armani اللواتي استطعن أن يجمعن بين الجرأة والأناقة في آن واحد. ورغم أن الألوان الداكنة غالباً ما تكون غير مناسبة لموسم الصيف، فقد بدت هذه الدرجات بالتركيبة الميتاليكية مشرقة وحيوية.

الميتاليك الداكن في عرض Giorgio Armani

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