تسريحات للشعر القصير من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 مايو 2019 04:48 مساءً - يعتبر الشعر القصير من أكثر أنواع الشعر التي تسيطر على إطلالات السيدات في الصيف، فهو عمليّ، يقي من حر أجواء هذا الفصل ويسهل تسريحه بشكل يومي.

إليكِ بعض تسريحات الشعر القصير التي اعتمدتها النجمات العالميات.



1- سكارلت جوهانسون

في هذه الإطلالة اعتمدت سكارلت جوهانسون تسريحة شعر جريئة حيث عمدت إلى قصّ شعرها من الجانبين حتى الصفر تقريباً وتركت غرّتها طويلة ورفعتها إلى الوراء. هي تسريحة غريبة قد لا تجدين نفسك جريئة كفاية كي تعتمديها ولكنها بالتأكيد تسريحة غريبة ولافتة.

Scarlett Johansson



2- آن هاثاوي

آن هاثاوي المعروفة بذوقها البسيط وإطلالاتها الهادئة استطاعت أن تُحدث مفاجأة كبرى عندما اختارت أن تلوّن شعرها القصير جداً باللون الأشقر الجريء وتعتمد معه تسريحة أنيقة حيث رفعته بالكامل إلى الوراء، وما زاد من جرأة إطلالتها مكياج عينيها الدخاني.

Anne Hathaway



3- جينيفر جودوين

تسريحة شعرها العشوائية زادت من جمال إطلالتها. جنيفير جودوين تتمتع بجمال هادئ وجاذبية ساحرة وقد زاد شعرها القصير من تميّز إطلالتها. يُطلق على هذه التسريحة اسم Spikey وهي غالباً ما تُعتمد من قبل المراهقات، إلا أن جنيفير نجحت في تطبيقها على شعرها.

Gennifer Goodwin



4- أوليفيا كولبو

قد لا يكون شعر أوليفيا كولبو قصيراً جداً إلا أنه يصنّف ضمن لائحة الشعر القصير نسبياً. في هذه الإطلالة اختارت أوليفيا أن ترفع شعرها المبلّل إلى الوراء لتكسب إطلالة جريئة وعصرية. وقد اختارت بذكاء مكياجاً يليق بهذه التسريحة.

Olivia Culpo



5- هايلي بالدوين

تعتبر عارضة الأزياء الشابة هايلي بالدوين من الشابات اللواتي يعشقن التغيير بلون شعرهن. فهي أحياناً تكون شقراء وأحياناً أخرى تختار لون شعر بني إلى أن تصل في بعض الأحيان إلى درجة من الجرأة تجعلها تختار ألوان غريبة كالزهري مثلاً. وهي في هذه الإطلالة سرّحت شعرها القصير نسبياً بطريقة عفوية وشبابية لافتة.

Hailey Baldwin



6- كيت هادسون

شعر قصير مزيّن بالقوس.. ولم لا؟ هذا بالتحديد ما اختارته كيت هادسون التي تجرأت على قصّ شعرها الأشقر وزيّنته بقوس من المخمل الأسود فقط لتزيّن إطلالتها وليس لأن شعرها بحاجة إلى القوس.

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Kate Hudson



7- كارا ديليفين

هي من الإطلالات التي حصدت من خلالها كارا ديليفين اهتمام الصحافة العالمية وتصدّرت صورها مواقع التواصل الاجتماعي. هذه العارضة الشابة المعروفة بإطلالاتها الأنثوية اللافتة، فاجأت الجميع بقصّة شعرها القصير وبتسريحته المموّجة.

Cara Delevingne

8- كريستين ستيوارت

قد تكون تسريحة شعر كريستين ستيوارت الأجرأ على الإطلاق. فقد اختارت أن تخفّف شعرها لدرجة أقرب إلى الصلع، وهي خطوة بمنتهى الجرأة لأن قصّة مماثلة من شأنها أن تهدّد أنوثة الفتاة إلا أنها ناسبت كريستين ومنحتها إطلالة فريدة لا تجرؤ كثيرات على اعتمادها.

Kristen Stewart

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