تسريحات شعر نجمات مهرجان كان 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 مايو 2019 04:40 مساءً - أطلت نجمات كان 2019 على السجادة الحمراء للمهرجان بتسريحات شعر مميزة وجذابة لاقت استحساناً كبيراً.

وفي ما يلي، سنقدم لك مجموعة من أجمل تسريحات شعر نجمات كان 2019، لتختاري من بينها الأجمل.

سيلينا غوميز



تسريحات شعر منسدلة

اختار العديد من نجمات مهرجان كان 2019 تسريحات شعر منسدلة ناعمة وغير متكلفة، في مقدمهن النجمة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra، التي اعتمدت في إحدى إطلالاتها في المهرجان تسريحة الشعر الويفي المنسدل مع الغرة الجانبية، والنجمة إيل فانينغ Elle Fanning التي اختارت في أول إطلالة لها في كان 2019 تسريحة الشعر المالس المنسدل بشكل عفوي مع الفرق النصفي، والأمر نفسه بالنسبة الى النجمة جوليان مور Julianne Moore التي اختارت تسريحة الشعر الناعم المنسدل على الكتفين. كذلك، ظهرت النجمة إيفا لونغوريا بتسريحة الشعر المموج المنسدل على الظهر، واختارت التسريحة نفسها النجمة Barbara Meier إنما مع الغرة المبللة المسحوبة الى الخلف، إضافة الى النجمة إيزابيل غولار Isabel Goulart التي اعتمدت تسريحة الشعر الويفي المنسدل بأسلوب الريترو.

جوليان مور



تسريحات شعر مرفوعة

في المقابل، اعتمدت كثيرات من نجمات كان 2019 تسريحات شعر مرفوعة أنيقة وعصرية، من بينها عارضة الأزياء العالمية بيلا الحديد، التي اعتمدت تسريحات الشعر المرفوعة مع الخصل المجعدة والبارزة من الخلف، مع الغرة النصفية المشدودة الى الخلف والغرة الجانبية. كذلك، ظهرت النجمة إيل فانينغ بتسريحتين مرفوعتين، الأولى تسريحة الشينيون المزينة بالورود مع الضفائر الأمامية المسحوبة الى الخلف، والثانية هي تسريحة الكعكة المنخفضة الأنيقة مع الغرة الجانبية المشدودة الى الخلف. النجمة سيلينا غوميز، اعتمدت بدورها، تسريحة الكعكة المزدوجة مع الغرة النصفية المشدودة، أما النجمة Amber Heard فاختارت تسريحة الشينيون الفرنسية الكلاسيكية مع الغرة الملفوفة الى الوراء.

Amber Heard



تسريحات ذيل الحصان

لم تغب تسريحات ذيل الحصان عن إطلالات نجمات كان 2019، من أبرزهن النجمة Deepika Padukone التي اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المرتفعة جداً، بعكس النجمة إيشواريا راي التي اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة مع الغرة الجانبية المشدودة الى الخلف. أما النجمة Araya A Hargate فاعتمدت تسريحة ذيل الحصان النصفية لكن مع جمع نهايات الشعر على شكل كعكة أنيقة، إضافة الى النجمة بريانكا شوبرا التي اعتمدت في إحدى إطلالاتها تسريحة ذيل الحصان المنخفضة مع الغرة البوف المسحوبة الى الخلف.

Deepika Padukone

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