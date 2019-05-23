كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 مايو 2019 04:40 مساءً - أسابيع قليلة تفصلنا عن عيد الفطر، وفي حال بدأتِ بالتفكير في الاطلالات المميزة التي ستختارينها لهذه المناسبة، سنساعدكِ نحن اليوم بتقديم بعض الأفكار لتستوحي منها، ولهذا اخترنا الممثلة المصرية نور الغندور، التي ستقدم لكِ أفكارًا لاطلالات عيد الفطر، وإليكِ بعض الأمثلة.





نور الغندور في اطلالة أنيقة باللون الأبيض:



في حال كنتِ تبحثين عن اطلالة لعيد الفطر تجمع بين الأسلوب الشبابي والأسلوب الأنيق، استوحي من اطلالة نور الغندور هذه، التي اختارت فيها بنطلونًا باللون الأبيض مع توب من اللون نفسه، نسقت فوقهما جاكيت بليزر بنقشة الكارو باللونين الأسود والأبيض، وأكملت اللوك بحذاء بتصميم عصري من “بالنسياغا” Balenciaga.

نور الغندور في اطلالة أنيقة باللون الأبيض







تنسيق كلاسيكي أنيق باللونين الأسود والأبيض:



وفي حال كنتِ ترغبين أن تتألقي باطلالة في التنورة، فبإمكانكِ أن تستوحي من هذا اللوك الذي اعتمدته نور الغندور في تنورة ميدي من الجلد باللون الأسود، وقد نسقت معها قميصًا بتصميم كلاسيكي باللون الأبيض، وحذاءً بكعب عالٍ بنقشة “الزيبرا” باللونين الأسود والأبيض.

تنسيق كلاسيكي أنيق باللونين الأسود والأبيض







اطلالة شرقية بالجلابية على طريقة نور الغندور:



ليس هنالك أجمل من الاطلالات الشرقية لعيد الفطر، وكيف إن كانت الاطلالة الشرقية فيها لمسات عصرية لافتة، مثل التي اختارتها نور الغندور في جلابية أنيقة من حرير الشيفون باللونين الأصفر والأبيض، بقصة الكم الواحد، ومحددة الخصر بحزام قماشي، مع تنورة واسعة ومنسدلة.

اطلالة شرقية بالجلابية على طريقة نور الغندور





من نور الغندور اطلالات لعيد الفطر، شاهدي الصور واستوحي من التنسيق الذي يعجبكِ والذي يناسب ذوقكِ.

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