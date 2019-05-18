كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 مايو 2019 04:40 مساءً - العبايات الخليجية المطرزة من التصميمات التي تلجأ لها الصبايا بشكل مستمر، بخاصة وأنها تتمتع بالأسلوب الفخم الذي يناسب ذوق غالبية الصبايا بالعالم العربي، لا سيّما العبايات السوداء التي تُعتبر أحد التصميمات المميزة التي ترتديها الفتيات. لهذا جمعنا لكِ اليوم صور عبايات مطرزة خليجية موضة 2019، لتتألقي بأحدث التصميمات من موديلات العبايات.

العبايات المطرزة بالخرز الأسود

العبايات المطرزة بالخرز الأسود

يمكنكِ اعتماد لمسة بسيطة من التطاريز بالخرز الأسود بـعباياتكِ الكاجوال، والتي تمنحكِ لوك مترفًا، لكن يمكنكِ ارتداؤه بالنهار، كهذا التصميم من Thoubaya ثوبايا، نسقيها مع الجينز والسنيكرز الأبيض أو الملون، أو الصنادل المفتوحة لاطلالة صيفية.

العبايات المفتوحة المطرزة لاطلالة عصرية

العبايات المفتوحة المطرزة لاطلالة عصرية

عادةً عندما نتحدث عن العبايات المطرزة، تعتقد بعض الصبايا أننا نقصد العبايات الكلاسيكية فقط، لكن من الممكن أن تعتمدي بعض التطريزات البسيطة لعباياتكِ لاطلالة كاجوال، كهذا التصميم من Cut Abaya كات عبايه، للعباية المفتوحة مع خامة مريحة مناسبة لهذا الموسم.

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العباية المطرزة باللؤلؤ العاجي

العباية المطرزة باللؤلؤ العاجي

يُعتبر حجر اللؤلؤ العاجي من الصيحات الرائجة بشكل كبير هذا الموسم، وأصبحنا نشاهده بالكثير من التصميمات المختلفة، كالتطريزات على العبايات في تصميمات Dot Abaya دوت عبايه، وحسنة كولكشن Husna collections، سواء كانت الأحجار باللون الأبيض أو الأسود، والتي تمنحكِ اطلالة تجمع بين الكاجوال والكلاسيك، تنسيق الشنطة والحذاء معها لن يكون متعبًا.

العباية مع تطريزات الورود

العباية مع تطريزات الورود

بموسم الصيف سوف يكون هناك نصيب كبير للعبايات المطرزة بالورود، كهذا الموديل من Aurora Dubai أيرورا دبي، بالورود على الأكمام، للمسة عصرية، مواكبة للموضة، من الممكن أن تنسقيها مع كعب عالٍ باللون الأبيض، وتتركي لون الطرحة أسود مستوحًى من لون العباية.

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