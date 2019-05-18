4 ألوان مناكير سترينها في كل مكان هذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 مايو 2019 04:40 مساءً - يشكل الصيف الوقت المثالي لاستخدام ألوان مناكير صاخبة ومفعمة بالأنوثة والحيوية، كونه فصل الألوان الفاتحة والجريئة، التي تشعرك بالنشاط والحيوية. فإن كنت من محبات موضة ألوان طلاء الأظافر، سنعرفك الى أربعة ألوان مناكير ستكون رائجة كثيراً خلال صيف 2019.



1- الفوشيا المعدني

يجمع المناكير الفوشيا المعدني اثنين من أكبر اتجاهات الموضة هذا الصيف، أي الميتاليك والنيون، فلا تترددي في اعتماده، حيث سيمنحك إطلالة لافتة وأظافر متوهجة. وللحصول على نتيجة مثالية، استخدمي الطلاء الشفاف اللامع بعد الانتهاء من تطبيق المناكير الفوشيا المعدني.

مناكير فوشيا معدني



2- البرونزي

يشبه لون المناكير البرونزي الزيوت التي تمنح بشرة جسمك لوناً برونزياً متوهجاً ولامعاً، إذ سيجعل أظافرك تتلألأ كأشعة الشمس تماماً. وبإمكانك اعتماد مناكير Dior Sun Glow، فهو سيمنحك نتيجة نهائية مثالية ولون أظافر برونزياً طويل الأمد.

مناكير برونزي



3- الكونفيتي اللامع

هذا المناكير ملائم جداً لسهرات ومناسبات الصيف، ويتماشى مع مختلف أزيائك، كما أن الألوان المتعددة التي يشكلها المناكير الكونفيتي اللامع ستجعل أظافرك غاية في الأنوثة والتميز، وتضفي عليها الحيوية والعصرية. بإمكانك اعتماد مناكير Essie's new silver confetti.

مناكير كونفيتي لامع



4- الأزرق الناعم

إنه لون مناكير مشرق وجذاب، وسيشكل خياراً مثالياً لمحبات ألوان طلاء الأظافر الناعمة والهادئة. بإمكانك اعتماد المناكير الأزرق الناعم من علامة Tenoverten، فهو سيجعل أظافرك أشبه بالأحجار الكريمة الغالية الثمن.

مناكير أزرق ناعم

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