نادين نجيم في تسريحة ذيل الحصان ناعمة في خمسة ونص

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 مايو 2019 05:46 مساءً - تلاقي النجمة نادين نجيم نجاحاً كبيراً في المسلسل الرمضاني خمسة ونص، ليس فقط بسبب أدائها اللافت، بل بسبب إطلالاتها الراقية والناعمة في الوقت نفسه، سواء لناحية الشعر أو المكياج، حيث تعتمد في غالبية المشاهد التي ظهرت فيها حتى الآن تسريحة ذيل الحصان المنخفضة، الناعمة جداً، فما سبب اختيار نادين نجيم لهذه التسريحة؟
تسريحة نادين نجيم في خمسة ونص
ليس مستغرباً أن تلفت نادين نجيم الأنظار بإطلالاتها في مسلسل خمسة ونص، فهي رمز للجمال والأناقة، حيث تنجح دائماً في اختيار تسريحة الشعر التي تليق بها وبالعمل الذي تقدمه. وتعد تسريحة ذيل الحصان المنخفضة التي تعتمدها في المسلسل من تسريحات الشعر المحببة إليها، حيث ظهرت بها في الكثير من إطلالاتها. ولا شك أن هذه التسريحة، على رغم بساطتها ونعومتها، إلا أنها تضفي الكثير من الجمال والأنوثة على لوك نادين نجيم، كما أنها تحاكي موضة الشعر، كون هذه التسريحة ظهرت كثيراً على منصات العروض العالمية لربيع وصيف 2019.
لماذا اختارت نادين نجيم هذه التسريحة؟
تؤدي نادين نجيم في مسلسل خمسة ونص طبيبة أمراض سرطانية، وهذا بالتأكيد يحتم عليها اعتماد تسريحة شعر مريحة جداً وناعمة خلال إطلالتها اليومية، حيث تجول على مرضاها وتطمئن على أحوالهم. انطلاقاً من ذلك، تعتبر تسريحة ذيل الحصان المنخفضة التي تعتمدها نادين نجيم في المسلسل الخيار المثالي لها، فهي تجمع النعومة والبساطة والرقي في الوقت نفسه، ومما زاد من حيوية هذه التسريحة الخصل المنسدلة على جانبي الوجه، التي تبعد الملل عن لوك نادين نجيم وتضفي عليه الحيوية والجمال.
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