بالفيديو| مطربة سعودية تثير الجدل بـ"غناء" القرآن الكريم بملابس مكشوفة في رمضان

حالة من الغضب والاشمئزاز، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الماضية، عقب تداول مقطع فيديو تظهر فيه مطربة بأزياء "جريئة"، خلال غنائها سورة من القرآن الكريم، على خشبة مسرح، خلال شهر رمضان، ما وصفه كثيرون بـ"إهانة كتاب الله والمسلمين".

وظهرت المطربة السعودية روتانا طرابزوني بـ"توب أستومك" أسود، وبنطلون يحمل نقوش متعددة الألوان، مزود بفتحتين جانبيتين بطول الرجلين، خلال غنائها لسورة الفاتحة، على خشبة مسرح "فورم"، وذلك بعد تقديمها وصلة رقص "هيستيرية"، وسط تفاعل الجمهور الحاضر معها بالتصفيق.

ورغم إقامة تلك الحفلة الغنائية، منذ 3 أيام، إلا أنها حققت انتشارًا واسعًا خلال الـ24 ساعة الماضية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" و"إنستجرام".

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دُونت آلاف التعليقات الغاضبة من غنائها المطربة السعودية للقرآن، ومن أبرز التعليقات: "اللي حصل ده فسق وفجور"، و"ده جزء كبير من مخطط تشوية الإسلام"، و"شكل القيامة قربت يا جماعة"، و"رقصها كأنها من أيام الجاهلية، ثم قراءتها للقرآن تكشف أنه عندها اضطرابات نفسية، يعني داخلها إيمان بس شخصيتها متمردة".

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