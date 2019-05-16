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عطور شرقية تناسب أجواء الصيف!

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 مايو 2019 05:57 مساءً - غالباً ما تكون مكوّنات العطور الشرقية من مسك وعنبر وعود وفانيلا.. وغيرها، مخصّصة لفصل الشتاء وأجوائه الباردة. فهي عطور قويّة وفوّاحة، لا يمكن تحمّل روائحها العابقة في الأجواء الحارّة. إلا أن هناك بعض العطور الشرقية التي استطاعت أن تحتل جزءاً من خيارات السيدات حتى في فصل الصيف بفضل نفحاتها الشرقية الناعمة وغير المزعجة.

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Burberry Touch For Women

 

هو عطر زهري- خشبي تم إصداره في العام 1998. يتألف هذا العطر من مقدمة غنية بخلاصة البرتقال والتوت البري والقرفة الصينية والفلفل الأحمر وزيت الورد. أما قلب العطر فمن مسك الروم والزنبق وتوت العليق والخوخ والياسمين ، وقاعدته غنيّة بالفانيلا والتونكا واللوز الأخضر وأخشاب الأرز.

عطر بربري توتش
عطر بربري توتش

 

 

Calvin Klein Obsessed for Women

 

هو عطر أروماتيك غنيّ بالمسك. تأتي مقدّمة العطر غنيّة بالحمضيات أما القلب فمن عطر الخزامى وأوراق البنفسج ومن المريمية وزنابق الوادي، فيما تغتني القاعدة بالمسك والأمبريت.

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عطر كالفن كلاين
عطر كالفن كلاين

 

Hugo Boss Deep Red

 

هو عطر شرقي- فانيلا تم إصداره في العام 2001. مقدمة العطر غنية بالبرتقال الأحمر واليوسفي فيما قلبه تفوح منه رائحة مسك الروم والزنجبيل والقاعد تتكون من خشب الصندل وأخشاب الأرز والمسك والفانيلا.

عطر هيوغو بوس
عطر هيوغو بوس

Marc Jacobs Decadence

 

هو عطر شرقي- زهري تم إصداره عام 2015. مقدمة العطر مؤلفة من البرقوق وزهور السوسن والزعفران فيما قلبه فيفوح منه عطر الورد البلغاري والفل والسوسن وتأتي القاعدة مكوّنة من العنبر ونجيل الهند.

عطر مارك جايكوبس
عطر مارك جايكوبس

Paco Rabanne Olympéa

 

هو عطر شرقي- زهري للنساء تم إصداره عام 2015. تتألف مقدمة العطر من خلاصة اليوسفي الأخضر والياسمين المائي وزهور الزنجبيل. أما قلب العطر فغني بالفانيلا والملح وقاعدته تتكون من العنبر وأخشاب الكشمير وخشب الصندل.

عطر باكو رابان
عطر باكو رابان

 

YSL Black Opium

 

هو عطر شرقي- فانيلا تم إصداره في العام 2014. تتألف مقدمة العطر من الفلفل الوردي وبراعم البرتقال والكمثري، في حين يأتي القلب غنياً بعطر القهوة والياسمين واللوز المر والعرق سوس. أما قاعد العطر فتتكون من الفانيلا والباتشولي وأخشاب الأرز وأخشاب الكشمير.

عطر إيف سان لوران
عطر إيف سان لوران

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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