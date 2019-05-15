أخطار استخدام المناكير بشكل مستمر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 مايو 2019 04:41 مساءً - تتنوّع ألوان المناكير مع بداية كل موسم جديد ما يدفعنا إلى الرغبة في تجربة جميع الدرجات. إلا أن هناك دراسات كثيرة أثبتت مدى خطورة المناكير على الأظافر وما يسبّبه من أذى وضرر لها. فما هي الأضرار التي يمكن أن تنتج من استخدام المناكير بشكل يومي؟

بسبب احتوائه على مواد كيميائية وتركيبات قاسية على الظفر، يؤدي المناكير إلى مشاكل عدّة في حال استُخدم بشكل يومي دون إراحة الأظافر منه. فهو قد يؤدي إلى ترقّقها وضعفها حتى تصبح هشّة وسهرة التكسّر. كما أن كثرة استخدام المناكير الملوّن يؤدي مع الوقت إلى اصفرار الأظافر وهي مشكلة محرجة حيث أنها تؤثر على مظهرها الجذاب، كما أنها مشكلة يصعب حلّها بشكل سريع وتحتاج إلى الكثير من العلاجات الطبيعية الطويلة الأمد كي تُعالج بشكل نهائي.

استخدمي المناكير باعتدال

ومن المشاكل التي يتسبّب بها المناكير، مشكلة الصدفية والتي تظهر على سطح الظفر وتتسبّب بخشونته وهي تحتاج إلى علاجات طبية بالحقن والمراهم كي يتم التخلّص منها نهائياً. وإذا كنت ممن يقصدن صالونات التجميل لتطبيق المناكير، عليك الانتباه إلى احتمال إصابة أظافرك بالفطريات إذا تم استخدام المناكير نفسه على أظافر مصابة بهذه المشكلة. أما مشكلة تيبّس الأظافر، وهي إحدى المشكلات التي يسبّبها الاستخدام الدائم للمناكير، فهي تؤدي إلى ظهور طبقة محدّبة على سطح الظفر ما يؤثر على شكله.

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كل ما سبق ذكره لا يعني أبداً الامتناع عن استخدام المناكير، إنما خير الأمور أوسطها. يمكنكِ أن تزيّني أظافرك بألوان المناكير التي تعجبك إنما باعتدال، بحيث تحرصين على إزالة المناكير وتنظيف الأظافر والعناية بها مرتين في الأسبوع على الأقل.

الخلطات الطبيعية للعناية بالأظافر

كما ننصحك باعتماد الخلطات الطبيعية التي تساعد في تغذية الأظافر وترطيبها والتي يمكنك تحضيرها في المنزل.

أما مشكلة تيبّس الأظافر، وهي إحدى المشكلات التي يسبّبها الاستخدام الدائم للمناكير، فهي تؤدي إلى ظهور طبقة محدّبة على سطح الظفر ما يؤثر على شكله. كل ما سبق ذكره لا يعني أبداً الامتناع عن استخدام المناكير، إنما خير الأمور أوسطها.

يمكنكِ أن تزيّني أظافرك بألوان المناكير التي تعجبك إنما باعتدال، بحيث تحرصين على إزالة المناكير وتنظيف الأظافر والعناية بها مرتين في الأسبوع على الأقل. كما ننصحك باعتماد الخلطات الطبيعية التي تساعد في تغذية الأظافر وترطيبها والتي يمكنك تحضيرها في المنزل.

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