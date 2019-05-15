أمل كلوني تخطف الأنظار في 3 إطلالات رائعة مؤخرًا!

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 مايو 2019 04:41 مساءً - من يتابع اطلالات أمل كلوني بشكل دائم، يلاحظ أنّ أسلوبها في الموضة في تطور مستمر، وفي كل مناسبة تفاجئنا في خيارات راقية وعصرية في آنٍ واحد تناسبها وتناسب قوامها، ولهذا فهي كثيرًا ما تدخل قائمة النجمات الأكثر أناقة، ومؤخرًا وخلال أسبوع واحد شاهدناها في ثلاث اطلالات مختلفة خطفت بها الأنظار، وإليكِ التفاصيل:



فستان مزين بالشراريب تألقت به أمل كلوني:



اختارت أمل كلوني Amal Clooney مؤخرًا لحفل لدار “أوميغا” Omega حيث رافقت زوجها “جورج كلوني” George Clooney، اطلالة مميزة ولافتة كانت عبارة عن فستان سهرة من “جيورجيو أرماني” Giorgio Armani بقصة الكتف الواحد، ومزين بالشراريب باللون الذهبي الهادئ، وقد أكملت اللوك بحذاء وشنطة يد ميتالك باللون الذهبي أيضًا.

فستان مزين بالشراريب تألقت به أمل كلوني



فستان قصير من أوسكار دي لا رينتا اختارته أمل كلوني:



في اطلالة ثانية هذا الأسبوع، شاهدنا أمل كلوني Amal Clooney في لوك شبابي أنيق، اختارت فيه فستانًا قصيرًا باللون الأخضر الزيتي من “أوسكار دي لا رينتا” Oscar de la Renta، تصميمه لافت مزين بالشرائط عند الكتف وتحت الخصر، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ من الجلد والبلاستيك، وشنطة يد صغيرة باللون الأسود، وزينت اللوك بأقراط لافتة باللون البنفسجي.

فستان قصير من أوسكار دي لا رينتا اختارته أمل كلوني







لوك عصري بنقشة الكارو اعتمدته أمل كلوني:



الأقمشة المطبعة بنقشة الكارو، إحدى أبرز صيحات الموضة، وقد شاهدنا أمل كلوني Amal Clooney مؤخرًا وقد اعتمدتها بطريقة عصرية، حيث اختارتها على تصميم مؤلف من توب وبنطلون من “برابل غورنغ” Prabal Gurung، نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون البني، وشنطة يد باللون الذهبي الميتالك.

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لوك عصري بنقشة الكارو اعتمدته أمل كلوني



شاهدي اطلالات أمل كلوني التي تألقت بها مؤخرًا واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.



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