مريم أوزرلي "تتخطى حدود الجرأة" بفستانها في كان السينمائي.. ما علاقة رانيا يوسف؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواجدت النجمة التركية مريم أوزرلي في مهرجان كان السينمائي الذي افتتح يوم أمس الثلاثاء في فرنسا، واختارت الفنانة التركية إطلالة جريئة لهذه المناسبة.

ونشرت الفنانة التركية إطلالتها في المهرجان بصورة عبر إنستغرام، حيث ارتدت فُستانًا من دون أكمام باللون الأزرق الفاتح، جاء من قماش الشيفون الذي كشف بشكل واضح عن معالم جسدها، واعتمدت تسريحة ذيل الحصان البسيطة.

وأثارت إطلالة أوزرلي ردود أفعال واسعة، خصوصًا من جمهورها العربي، الذي استذكر إطلالة الفنانة رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي التي جعلتها حديث الصحافة وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأيام.

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وتساءل الجمهور عن سر جرأة مريم أوزرلي باختيار فستانها، حيث قال عدد من المتابعين إن الفنانة قد بالغت للغاية باختيار التصميم الشفاف وأنها تخطت حدود الجرأة.

يُذكر أن الفنانة التركية كانت اعتمدت مؤخرًا إثارة الجدل حول إطلالاتها، وذلك من خلال سلسلة من الصور الجريئة التي كشفت من خلالها عن جسدها.

هذا ولا تضيع نجمة مسلسل "حريم السلطان" والمعروفة بشخصية "السلطانة هويام" في الوطن العربي أي فرصة من أجل لقاء جمهورها العربي، حيث كانت زارت مصر مؤخرًا، بالإضافة لمشاركتها في برنامج مع الفنانة إسعاد يونس.