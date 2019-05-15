صور| على غرار رانيا يوسف.. السلطانة هويام بفستان شفاف "بدون بطانة"

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لفتت الفنانة التركية مريم أوزرلي، المعروفة في الوطن العربي بـ"السلطانة هويام" الأنظار بإطلالتها، خلال ظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي.
وأطلت "مريم" بفستان فاتح اللون دون أكتاف، مزين بكم هائل من النقوش الصغيرة، فضلًا عن أنه شفاف ودون بطانة، ويكشف عن تفاصيل جسدها، من توقيع دار الأزياء العالمية Esthere Maryline World.
وعلقت باللغة الإنجليزية على صورتها: "من حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وحظيت الإطلالة بتفاعل واسع بين متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي، والتي حصدت على ما يزيد على 72 ألف تسجيل إعجاب خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى مئات التعليقات بين المشيدة بأزيائها، والمهاجمة لها لـ"جراءة" الملابس، أبرزها: "فين البطانة"، و"أنتم عندكم الجو بارد، ليه هالأزياء، عالعموم الفستان حلو بس عاوز بطانة"، و"البطانة اترفعت زي عندنا ولا ايه".
وتأتي تعليقات باللغة العربية على "البطانة"، عقب الضجة التي أثارتها الفنانة رانيا يوسف بظهورها بفستان أسود شفاف يظهر مفاتن جسدها، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين.
توافدت نجمات هوليوود، خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72، على السجادة الحمراء، مساء أمس، وشهد عرض فيلم "The Dead Don't Die" ضمن فعاليات المهرجان.
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