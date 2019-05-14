كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 مايو 2019 07:40 مساءً - الفاشينيستا والإنفلونسر العراقية ديما الاسدي، تُعتبر من ضمن الأشهر في الوطن العربي، واطلالاتها التي تجمع بين النمط الشرقي المحافظ، مع النمط الغربي المواكب للموضة، هي التي أكسبتها هذه الشهرة، وقد وصل عدد المتابعين لديها على حسابها الخاص على انستقرام الى ما يزيد عن 700 ألف، تستعرض لهم بشكل شبه يومي تنسيقات أزياء متنوعة لمختلف المناسبات، ولهذا واخترنا لكِ اليوم مجموعة اطلالات رمضان على طريقة ديما الاسدي، لتستوحي منها في مختلف مناسبات الشهر الفضيل.





لوك كاجوال نسقته ديما الأسدي في الجلابية:



اطلالات صباحية كاجوال لكن أنيقة، حملت طابعًا شرقيًّا اعتمدتها ديما الاسدي، حيث اختارت جلابية طويلة باللونين البيج والأبيض، وقد نسقت معها بنطلونًا عريضًا باللون البيج مع توب من تحتها باللون الأبيض، وأكملت اللوك بشنطة يد بتصميم عصري ،وحذاء من الجلد من دون كعب، ونظارات شمسية بعدسات مستديرة.

ديما الأسدي في الجلابية







جلابية ملونة اختارتها ديما الأسدي لأحد المشاوير:



لاطلالة رمضانية مميزة، استوحي من اللوك الذي اختارته ديما الأسدي والذي نسقت فيه جلابية طويلة ملونة، أكمامها متوسطة الطول، وقَصّتها منسدلة، وقد اختارت معه صندلًا من دون كعب باللون العسلي من “هرمس” Hermes، وعقد تشوكر عريضًا، وزينت شعرها باكسسوارات ملونة أكملت بها الاطلالة بطريقة لافتة.

جلابية ملونة اختارتها ديما الأسدي







اطلالة مسائية فاخرة اعتمدتها ديما الأسدي في القفطان:



لأحد المشاوير المسائية، اختارت ديما الاسدي قفطانًا بتصميم فاخر باللون الأزرق الغني، مطرزًا بخيوط باللون الفضي على شكل زخرفات شرقية، وقد نسقت معه شنطة يد باللون الفضي الميتالك من “شانيل” Chanel، وحذاءً بكعب عالٍ باللون الفضي أيضًا، وأكملت الاطلالة بأقراط كبيرة.

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جلابية ملونة من ديما الأسدي





اطلالات رمضان على طريقة ديما الأسدي، شاهدي الصور واستوحي منها ما يعجبكِ.

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