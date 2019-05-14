فساتين سهرة 2019 لقصيرات القامة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 مايو 2019 07:40 مساءً - تحرص قصيرات القامة على انتقاء أزيائها بدقّة و حذر شديد، فلا يتناسب قوامها مع كل قطعة أو كل موضة . لذلك شاهدنا اهتمام المصممين اللبنانيين لأزياء تتناسب مع الفتاة القصيرة، وسُلّط الضوء على فساتين السهرة بالتحديد.



رصدنا لكِ أحدث الموديلات من مجموعات ربيع وصيف 2019 لتستوحي منها.

فساتين سهرة 2019



- كانت فساتين حورية البحر Mermaid dresses القاسم المشترك بين مجموعات أغلب المصممين اللبنانيين، وقدمها البعض مثل إيلي صعب Elie Saab وطوني ورد Tony Ward بألوان معدنية لامعة كـ الفضي.

فساتين حورية البحر



- بشكل عام سجلت الفساتين ذات القصة المستقيمة المحددة للقامة حضور كبير ضمن مجموعات الأزياء الراقية، وأجمل الموديلات حملت توقيع جورج شقرا Georges Chakra وإيلي صعب Elie Saab.

فساتين ذات القصة المستقيمة المحددة للقامة



- تربعت على عرش الموضة فساتين السهرة المصممة بنغمات البيج الفاتحة الأقرب للون الجلد، أعتمدي الموديلات المزدانة بالتطريز العمودي لتبرزي طول قامتك كما في مجموعات ريم عكرا Reem Acra وزهير مراد Zuhair Murad.

Advertisements

فساتين سهرة بنغمات البيج الفاتح



- أجتاحت فساتين السهرة المزينة بشق جانبي منصات العروض لاسيما مجموعات الكوتور، وهى من الحيل المجربة التي توحي بأن من ترتديها أكثر طولًا، شاهدي الموديلات التي رصدناها لدى قزي آند آسطا Azzi & Osta وزهير مراد Zuhair Murad وجورج حبيقة Georges Hobeika.

فساتين سهرة مزينة بشق جانبي

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

تابعي أيضاً:

فساتين باللون الذهبي لأجمل إطلالات السهرات

5 تركيبات لونية "غريبة" تطرق موضة هذا العام

الأزياء غير المتماثلة صيحة لافتة في الصيف المقبل