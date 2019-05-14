نجمات فوق الأربعين لا يتخلين عن هذه الألوان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 مايو 2019 07:40 مساءً - السجاد الأحمر ملتقى للأزياء، نتابع عليه الأشكال المختلفة، والمطبوعات، والاتجاهات، ولكن هناك صيحات تبرز بشكل لافت ويكون لها دلالة محددة.

على سبيل المثال السجادة الحمراء لـ أوسكار 2019 ، والتي كانت مليئة بعشرات من الفساتين الوردية الصارخة على وجه التحديد. كما اتضح، تصدرت النجمات فوق 40 عامًا باتجاه اللون الوردي سواء قبل الأوسكار أو بعده، وهو ما جذب الانتباه للبحث عن السبب.

فساتين وردية من النجمات



جنيفر لوبيز ، تيلدا سوينتون، أنجيلا باسيت، وتريس إليس وغيرهن من النجمات الذين اشتركوا في اعتماد صيحة الفساتين الوردية، ألهمن النساء بالطريقة المثلى لإضافة إشراقة شبابية وهي اختيار اللون المناسب الذي يوازن بين الأناقة و البهجة، وفي هذا الصدد لاحظنا تكرار ثلاث ألوان.

جنيفر لوبيز



1-الوردي الساطع



تصدر اللون الوردي الساطع اختيارات النجمات، لا سيما اللواتي تخطين الأربعين من عمرهن، مثل جوليا روبرتس التي تألقت في حفل الأوسكار بفستان بتوقيع إيلي صعب، كذلك النجمة جينيفر لوبيز التي تألقت بفستان وردي ساطع بتوقيع جورج شقرا.

جوليا روبرتس



2- الأصفر الهادىء



على عكس اختيار النجمات الظل الساطع من الوردي، لاحظنا ميلهن، خاصة على السجاد الأحمر. ظهر الأصفر المتوسط حتى درجات الباستيل في أكثر من مناسبة فنية.

اختارت الممثلة الأمريكية كارولين ميرفي فستان أصفر بظل ناعم من دار أزياء "ماكس مارا" ، ونسقته مع حذاء مدبب من نفس اللون، فيما ذهبت الممثلة ميشيل يو إلى ظل باستيل من الأصفر في فستان بتوقيع المصممة ريم عكرا.

كارولين ميرفي





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3- الأبيض من الرأس إلى القدم



بعض النجمات اختارت أن توازن بين النعومة والعصرية، لذلك ذهبن إلى إطلالات بيضاء من الرأس حتى أخمص القدمين.

شاهدنا الممثلة ساندرا أوه بـ بدلة رسمية من جورج أرمني البيضاء، كذلك اعتمدت الممثلة جلين كلوز، التي تخطت عمر الـ 70، بدلة بيضاء من ماكس مارا، مكونة من معطف بحزام وبنطلون مستقيم.

ساندرا أوه

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