مكياج ماغي بوغصن في بروفا... نعومة راقية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 مايو 2019 07:40 مساءً - تشتهر النجمة ماغي بوغصن، بطلة مسلسل "بروفا" الرمضاني، بأساليب المكياج الجريئة والمميزة التي تعتمدها في إطلالاتها. إلا أنها لجأت في هذا المسلسل الى المكياج الطبيعي والخفيف جداً، وذلك كي يتلاءم مع الدور الذي تؤديه.

وفي هذا المقال، جولة على كل ما يتعلق بمكياج ماغي بوغصن في مسلسل "بروفا".

ماغي بوغصن

مكياج ماغي بو غصن

ابتعدت النجمة ماغي بوغصن في مسلسل بروفا عن المكياج القوي لجهة العيون والشفاه، والتي عودتنا عليه في غالبية إطلالاتها، فهي عادة ما تعتمد أحمر الشفاه البارز كالأحمر والخمري والبنفسجي... ومكياج العيون القوي كالسموكي الأسود وغيره من أساليب المكياج. فماغي بوغصن تؤدي في بروفا دور معلمة فقيرة تدرّس في مدرسة، وهذا يحتم عليها الابتعاد عن ألوان وأساليب المكياج القوية والثقيلة والجريئة، التي تنعكس سلباً على إقناع المشاهد بأدائها ودورها.

مكياج ماغي بوغصن



مكياج ماغي بو غصن في بروفا

على رغم ابتعاد ماغي بوغصن عن المكياج القوي في مسلسل بروفا، إلا أنها تظهر ببشرة مثالية لا تشوبها شائبة، حيث تستخدم كريم الأساس والكونسيلر ذات التغطية العالية، وتلجأ الى تحديد ملامح وجهها بواسطة الدمج بين الهايلايتر والبرونزر. إضافة الى ذلك، تعتمد ماغي بوغصن في بروفا على البلاش الوردي الواضح، الذي يضفي على إطلالاتها الإشراقة والتوهج. كما تبتعد ماغي بوغصن في المسلسل عن الآيلاينر الأسود المسحوب الذي غالباً ما تعتمده، وكذلك عن الكحل داخل العين، حيث اكتفت بوضع القليل من الماسكرا على الرموش العليا. الى جانب ذلك، تعتمد ماغي بوغصن في بروفا على أحمر الشفاه الناعم، لا سيما النيود والوردي الفاتح.

مكياج ماغي بو غصن في مسلسل بروفا

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Advertisements

تابعي أيضاً

ما سر أحمر شفاه سيرين عبد النور في مسلسل الهيبة؟

مكياج وردي ناعم لسهرات رمضان... خطوات سهلة لتطبيقه

الوان مكياج صيف 2019 من وحي الMet Gala