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من هي حسناء إعلان مدحت شلبي.. "مقيمة في لبنان وتتابع محمد صلاح"

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في مشهد لم يتعدى الـ 5 ثوانِ، وسط إعلان الإعلامي مدحت شلبي، عن إحدى الملابس القطنية الداخلية، لفتت من خلاله الأنظار حولها، بخفتها ورقصتها، وملامحها الجذابة.

طلت وسط مجموعة من الفتيات بقوامها الممشوق، وضحكتها الواضحة، وشعرها الطويل والمنسدل، وهي تغني وسط الإعلان.

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورتها، متسائلين عن اسمها وجنسيتها، بل وحساباتها الإليكترونية أيضًا ورقم هاتفها.

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ويرصد "هُن" عدة معلومات عن حسناء الإعلان: 

  • تُدعى Kay nachar
  • تبلغ من العُمر 21 عاما. 
  • مقيمه في جونيه بشمال بيروت.

  • تعمل مدربة رقص. 

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تتابع  الفرعون المصري محمد صلاح، على الإنستجرام. 

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