نجمة سناب شات.. وفاة الطفلة السعودية دانه القحطاني آثر أزمة قلبية مفاجئة

توفيت صباح اليوم الاثنين، الطفلة السعودية دانه القحطاني، الشهيرة بتقديم مقاطع فيديو مع شقيقتيها عبر حسابها على برنامج "سناب شات"، على آثر أزمة قلبية مفاجئة.
وأعلن مشعل القحطاني، والد "دانه" عن وفاتها، عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا: "بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ 8 /9 /1440، هـ أصيبت بنتي دانه بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها وإنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار".
يشار إلى أنه ذاع صيت دانه القحطاني بين السعوديين ودول الخليج العربي، بسبب مقاطع فيديوهاتها مع شقيقتيها "ودني" و"غناتي" عبر "سناب شات"، ومشاركتهن لمتابعيهن ليومياتهن بطريقة كوميدية.
وتصدر هاشتاج "وفاة دانه القحطاني" موقع التغريدات الصغيرة "تويتر" في السعودية، خلال الساعات الماضية، وسط آلاف التغريدات الناعية لها.
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