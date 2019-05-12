بالصور| إطلالة زوجة محمد صلاح تخطف الأنظار بـ"قوام ممشوق وحجاب مودرن": "الجيم السبب"

"ببنطال أسود، وسترة بيضاء منقوشة، أظهرا قوامها الممشوق، مع حجاب باللون الموف (مودرن)، ومكياج هادئ"، خطفت ماجي محمد صادق، زوجة لاعب ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح، الأنظار حولها، فور ظهورها اليوم بملعب "أنفيلد" لدعمه ومشاركته لحظة الاحتفال بالحصول على جائزة "الحذاء الذهبي"، كأفضل هداف لهذا الموسم في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتفاعل العديد من متابعي الفرعون المصري، مع اللقطات المصورة لزوجة "صلاح" والتي ظهرت بشكل مميز، وإطلالة أنثوية، وقوام ممشوق، اختلفت عن إطلالتها في العام الماضي.

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إطلالة العام الماضي:

بفستان فضفاض فاتح اللون، وحجاب روز، ظهرت "أم مكة" كما لقبها جمهور الـ"سوشيال ميديا"، داعمة لزوجها كالعادة، في العام الماضي، عند تسلم صلاح جائزة الحذاء الذهبي، كهداف للدوري الإنجليزى الممتاز "بريميرليج" في الموسم الماضي 2017/ 2018، حيث نجح في تسجيل 32 هدفا، وفي هذه المرة أثارت ماجي الـ"سوشيال ميديا" بلباسها المحتشم الذي قال عنه ورواد مواقع التواصل الاجتماعي "أفضل مثال للحجاب السليم".

سبب رشاقة زوجة صلاح:

ربط البعض، إطلالة "ماجي" الأخيرة، بظهورها مؤخرًا داخل إحدى صالات "الجيم" في مصر.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا في شهر يوليو من العام الماضي، صورة للأخيرة، ظهرت من خلالها بأزياء رياضية فضفاضة، بصحبة مدرب اللياقة المصري مينا سمير، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، المشجعين لها على الاهتمام بالجانب الرياضي ورشاقتها.

وأوضح مدرب اللياقة، حينها لـ "هُن" أنه دخل في رهان مع نفسه، وهو إعداد برنامج غذائي خاص بزوجة نجم منتخب مصر، لإيصالها للجسم المثالي خلال فترة ما بين 3 إلى 6 أشهر، لافتا إلى بدأ البرنامج الرياضي في اليوم الأول من شهر أغسطس.

وأشاد بتعاملات "ماجي" الجيدة معه، موضحًا: "ست ذوق وأخلاق وبسيطة ومتواضعة، ماتفرقش حاجة عن أخلاق صلاح".

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